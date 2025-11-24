Sénégal: Lancement à Ziguinchor de deux projets hydrauliques d'un montant de 4,116 milliards de francs CFA

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a procédé, dimanche, à Madina Birassou (Bignona), au lancement officiel de deux projets de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans la région de Ziguinchor d'un coût de 4,116 milliards de francs CFA.

Il s'agit du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les communes de Kataba 1, Djinaky, Diembéring et Oukout, et du projet de consolidation des ouvrages hydrauliques de la commune d'Énampore, située dans l'arrondissement de Nyassia, a rappelé Cheikh Tidiane Dièye.

Des autorités administratives, des chefs de service, des élus territoriaux, le directeur général de l'Office des forages ruraux (OFOR), Serigne Dieng, et des populations ont pris part à la cérémonie.

Selon le ministre, les deux projets couvriront 96 localités réparties entre les départements de Bignona, Oussouye et Ziguinchor.

Ils permettront, selon lui, "la réalisation de 7 forages, 14 systèmes solaires hybrides, 4 châteaux d'eau, 464 km de réseaux de distribution, 5 982 branchements sociaux et 233 bornes fontaines au niveau des écoles et des lieux communautaires".

À l'horizon 2045, plus de 113 000 personnes devraient ainsi accéder à l'eau potable.

D'un montant global de 4,116 milliards de francs CFA, ces projets sont financés par l'État du Sénégal avec l'appui de Eau Vive Sénégal, 3D/MUSOL-AECID, ACRA et le PDEC de la commune d'Énampore.

Les travaux s'étaleront sur 24 mois pour les communes de Kataba 1, Djinaky, Oukout et Diembéring, et sur 12 mois pour la commune d'Énampore. Leur mise en oeuvre est assurée par l'Office des forages ruraux (OFOR).

Cheikh Tidiane Dièye a souligné que ces réalisations s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de garantir un accès universel et équitable à l'eau potable, conformément aux objectifs du Plan Sénégal 2050 et de l'Agenda national de transformation national.

Il a également rappelé que plusieurs projets d'hydraulique rurale de grande envergure sont en cours, dont la phase 2 du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et le PASEA-RD, tous adossés au Projet d'urgence d'amélioration des systèmes de distribution d'eau potable en milieu rural.

Le ministre a en outre salué l'engagement des collectivités territoriales, notamment les maires ayant financé les études techniques, ainsi que l'appui des partenaires.

Il a exhorté les entreprises chargées des travaux à respecter les délais et à garantir la qualité des ouvrages.

Ces projets contribueront, selon Cheikh Tidiane Dièye, "au renforcement du pôle de développement de la Casamance, soutenant aussi bien l'accès à l'eau de consommation qu'une eau productive destinée à stimuler les activités économiques locales et à favoriser le retour des populations déplacées".

Le ministre a enfin invité les communautés à s'approprier les infrastructures pour en assurer la durabilité.