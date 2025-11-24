Afrique: Ligue des champions CAF - Les favoris Al Ahly, Mamelodi, Pyramids FC démarrent par des victoires

Dakar — Les cadors du football africain, Al Ahly, Mamelodi Sundowns, RS Berkane et Pyramids FC se sont imposés lors de leur premier match de la phase de groupes de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF), confirmant ainsi leur statut de favoris de la compétition.

Seize clubs africains participent à la phase de poules de la 62e édition de la Ligue des champions CAF. Ils sont répartis en quatre groupes de quatre.

Dans la poule A, le tenant du titre, Pyramids FC (Égypte), s'est imposé 3-0, samedi au Caire, contre Rivers United du Nigeria.

Dans l'autre match du groupe, les Marocains de la RS Berkane ont battu sur le même score, à Berkane, les Zambiens de Power Dynamos.

Le Sénégalais Paul Bassène a inscrit le 3e but marocain sur penalty (65e mn) et est sorti à la 77e mn, tandis que son compatriote Mamadou Lamine Camara a participé à la totalité du match.

Logé dans la poule B, Al Ahly (Égypte), club le plus titré de la compétition avec 12 trophées, a dominé, sur sa pelouse, la JS Kabylie (Algérie) 4-1.

Les Égyptiens occupent la première place du classement général, aux côtés des Young Africans (Tanzanie), vainqueurs de l'AS FAR (Maroc) 1-0.

Vainqueurs de la Ligue des champions 2016, les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns se sont imposés 3-1 face aux Congolais de Saint Eloi Lupopo, avec le Sénégalais Junior Mendy jouant l'intégralité de la rencontre.

Dans le même groupe, l'équipe de son compatriote Madické Kane, Al-Hilal Omdurman (Soudan), a battu 2-1 MC Alger. Kane a joué les 10 dernières minutes de la partie.

Le Simba SC, club tanzanien de son compatriote Alassane Kanté, a perdu dimanche à domicile contre Petro de Luanda (Angola), qui occupe seul la première place du groupe D. Les Tanzaniens sont derniers du groupe.

Les deux autres équipes du groupe, Espérance de Tunis et Stade Malien (Mali), se sont quittées sur un score nul et vierge à Radès (Tunisie).

La Ligue des champions CAF se poursuit vendredi prochain avec des affiches chocs pour la deuxième journée.

Programme complet :

Vendredi :

16h GMT : Stade Malien - Simba SC, Rivers United - RS Berkane

19h GMT : AS FAR - Al Ahly, JS Kabylie - Young Africans, MC Alger - Mamelodi Sundowns

Samedi :

16h GMT : Petro Luanda - Espérance de Tunis, Power Dynamos - Pyramids FC

Dimanche :

13h GMT : Saint Eloi Lupopo - Al-Hilal Omdurman