Sénégal: Le concours 'Térangaskills' incarne la volonté des pouvoirs publics de saisir l'opportunité des JOJ 2026 (Ministre)

Thiès — Le concours national des métiers "TerangaSkills", une des activités phares de l'initiative FIT, incarne la volonté des pouvoirs publics de saisir l'opportunité qu'offre l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse en 2026, a déclaré le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et technique, Moustapha Ndiéck Sarre.

"Le concours national des métiers TerangaSkills constitue l'une des activités phares de cette initiative FIT", dédiée à l'insertion professionnelle de la jeunesse, a relevé M. Sarre, ajoutant qu'il incarne une volonté des pouvoirs publics de saisir l'opportunité exceptionnelle offerte par l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026.

Il s'exprimait lors de cérémonie de clôture de la finale régionale du concours national "Terangaskills".

"Terangaskills" est une initiative portée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique et cofinancée par l'Union européenne, les Pays-Bas et le Luxembourg dans le cadre de l'initiative FIT Sénégal, a indiqué le coordonnateur de l'ONG Éclosio au Sénégal, Léon Lazar Diouf.

Le concours compte parmi ses objectifs l'augmentation de la visibilité et de l'attractivité des établissements de formation professionnelle et des métiers qui y sont enseignés.

"TerangaSkills" est aussi une plateforme d'excellence inclusive conçue pour détecter et révéler les jeunes les plus talentueux dans les métiers techniques.

"Il offre aux compétiteurs et compétitrices une expérience unique d'accompagnement par des professionnels chevronnés qui mettront leur expertise au service du développement de leurs compétences", selon le ministre.

Cinq corps de métier ont été retenus pour la présente édition.

Le concours s'adresse aux jeunes âgés de 15 à 29 ans, qualifiés dans les métiers de l'électricité, de la couture, de la restauration, de la menuiserie bois et de la plomberie. Vingt-quatre jeunes de cette tranche d'âge ont été sélectionnés puis coachés pendant une durée d'un mois.

Cinq candidats ont été retenus par métier, à l'exception de la plomberie où quatre ont été sélectionnés.

"Eclosio" est le partenaire de mise en oeuvre de la composante de l'initiative FIT Sénégal dans les régions de Thiès, Kaolack et Kaffrine.

Avec le ministre de Formation professionnelle avec vous et ses partenaire techniques et financiers, les bases de la promotion de la formation professionnelle et le développement de l'emploi, ont été posées à travers ce TerangaSkills" a souligné Léon Lazar Diouf.

Les finalistes bénéficieront d'un accompagnement technique et psychologique dispensé par des coachs professionnels, afin de perfectionner leurs compétences et de les préparer à un plus haut niveau de compétition.

Les entreprises et les professionnels sont au coeur de ce dispositif.

Le programme "TérangaSkills" est porté par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, en relation avec un ensemble de partenaires techniques et financiers dont Éclosio, engagés aux côtés de l'État du Sénégal, dans le cadre de l'initiative FIT, pour promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes.