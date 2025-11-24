Sénégal: Bakel - Une trentaine d'agents de sécurité de proximité formés sur la protection de l'enfant

Bakel — Le Fonds des nations unies pour l'enfance (UNICEF) en partenariat avec l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité (ASP) a ouvert, dimanche, à Bakel (est), une session de formation sur le protection de l'enfant au profit de trente cinq agents de ladite agence.

"Nous sommes à Bakel pour une formation de deux jours au profit de 35 agents de l'ASP sur la protection de l'enfant particulièrement la prévention des violences des pratiques néfastes que les enfants subissent dans la localité", a expliqué Sady Ndiaye, spécialiste de la protection de l'enfant à l'UNICEF.

Selon lui, l'idée est de renforcer les capacités de ces agents pour qu'ils puissent jouer un rôle déterminant dans le comité départemental de la protection de l'enfant (CDPE) de Bakel afin de prévenir les dangers qui guettent les enfants.

"Nous allons donner des éléments de prise en charge notamment la cartographie des acteurs de prise en charge qui se trouve dans le département. Nous voulons que les ASP puissent tenir des séances de sensibilisation auprès des populations pour que celles-ci développent l'auto-protection des enfants", a ajouté M. Ndiaye.

Pour la directrice de la gouvernance sécuritaire de proximité et de la planification du partenariat à l'ASP, cette session de formation permettra de doter les agents d'outils concrets pour pouvoir détecter, signaler et alerter les cas de maltraitance ou de mise en danger des enfants.

"Les ASP seront sensibilisés sur les besoins de l'enfant, les droits de l'enfant, comment détecter un enfant en cas de vulnérabilité, de maltraitance et connaître les structures qu'il faut saisir comme le préfet, l'action sociale, l'AEMO (Action éducative en milieu ouvert) ou les FDS pour signaler ces cas", a indiqué la commissaire de police principale Khadidiatou Sall.

Le Préfet de Bakel, Daouda Sène, également président du Comité départemental de protection de l'enfant (CDPE) s'est réjoui de la tenue de cette formation qui permettra, selon lui, d'avoir des agents prêts à s'engager dans "une lutte qui constitue une réalité dans le département".

Il a également salué la présence des éléments de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité dans toutes les sphères administratives du département. "Ils nous aident beaucoup dans l'exécution des missions de service public", a témoigné M. Sène qui a présidé la cérémonie d'ouverture.