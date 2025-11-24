Afrique: Endurance International Championships 2025 - Le Sénégal brille en Inde avec trois médailles d'or

23 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal a remporté cinq médailles, dont trois en or, lors de l'édition 2025 d'Endurance World Championships qui s'est déroulée du 21 au 23 novembre à Pune, en Inde, a appris l'APS auprès de la présidente de la Fédération sénégalaise de roller-skateboard (FSRS), Awa Nar Fall.

Endurance World Sports est une discipline d'endurance innovante fondée à Pune, en Inde, en 2018.Contrairement aux sports de course traditionnels, la difficulté n'est pas déterminée par la distance parcourue, mais par la durée de l'épreuve.

Le Sénégal était représenté par deux athlètes qui ont remporté cinq médailles : trois en or et deux en argent.

Boubacar Amadou Diallo a obtenu trois médailles d'or (200 m, 500 m et 1500 m) et une en argent sur le 15000 m. Amadou Ba a décroché une médaille d'argent sur le 1500 m.

Organisé sous l'égide de la Fédération mondiale d'endurance, ce championnat propose des épreuves d'endurance de haute intensité conçues pour tester la force physique, la technique et le mental.

Le tournoi est ouvert à toutes les catégories d'âge, des moins de 5 ans aux adultes, permettant à chacun de participer selon son niveau et son expérience.

