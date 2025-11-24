Congo-Kinshasa: Ituri - Délocalisation imminente de plus de 40 000 réfugiés sud-soudanais pour des raisons sécuritaires

Les autorités coutumières de la chefferie de Kakwa, dans le territoire d'Aru, en Iruri, ont annoncé, dimanche 23 novembre, la délocalisation imminente de plus de 40 000 réfugiés sud-soudanais installés le long de la frontière entre la RDC et le Soudan du Sud. Cette mesure vise à protéger ces populations, régulièrement ciblées par des incursions d'hommes armés venus du Soudan du Sud.

Arrivés en avril 2025 pour fuir les combats dans leur pays, les réfugiés sont aujourd'hui estimés à 45 000, répartis dans les localités de Kereniku, Niangara 1 et 2, Kembio, Liku, Kengezi, Arile et Bula. Mais ces zones frontalières sont loin d'être sûres : des sources locales dénoncent des attaques ciblées contre certains réfugiés, accompagnées de pillages de leurs biens et de ceux des habitants congolais.

Deux nouveaux sites pour accueillir les déplacés

Pour répondre à cette situation, le chef de la chefferie de Kakwa, Likambo Tchukia, a mis à la disposition de l'État deux sites situés à l'intérieur de la chefferie, dans les groupements Adumi et Inzi. Ces espaces avaient déjà servi en 1979 pour accueillir des réfugiés sud-soudanais.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des travaux de construction d'abris sont en cours, mais leur achèvement dépend du soutien des partenaires du Gouvernement pour rendre cette opération effective.

Les autorités locales insistent sur l'urgence de cette délocalisation pour garantir la sécurité des réfugiés et des communautés hôtes. Elles appellent les partenaires humanitaires et le Gouvernement à accélérer la mise en place des infrastructures nécessaires.