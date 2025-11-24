Congo-Kinshasa: JED alerte sur « les crimes de guerre » contre la presse dans l'Est du pays

L'ONG Journaliste en danger (JED) a publié samedi 22 novembre un rapport accablant sur la situation des professionnels des médias en République démocratique du Congo, particulièrement dans les zones en conflit à l'Est du pays. Ce document de 32 pages dénonce des violations graves des droits des journalistes, pris en étau entre les autorités, les forces de sécurité et les groupes armés.

Selon JED, les journalistes opérant dans les territoires sous occupation du M23 sont confrontés à des menaces extrêmes, allant jusqu'à l'enrôlement forcé dans les rangs rebelles. Cette pratique, qualifiée de « fin des médias indépendants », entraîne la disparition du journalisme professionnel dans ces zones. Plusieurs installations médiatiques ont été réduites au silence par les rebelles.

Mais les exactions ne se limitent pas aux groupes armés. Le rapport pointe également du doigt les services de sécurité, les renseignements, certaines autorités congolaises et des membres de formations politiques, accusés d'atteintes répétées à la liberté de la presse.

Un bilan lourd depuis 2019

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

JED révèle qu'au cours des sept dernières années, depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi, 12 journalistes ont perdu la vie dans des circonstances liées à leur profession. Ce chiffre illustre la gravité des risques encourus par les « chevaliers de la plume » en RDC, selon le JED.

Des recommandations pour mettre fin à l'impunité

Face à cette situation, JED appelle les autorités congolaises à :

Mener des enquêtes approfondies sur les assassinats de journalistes

Garantir le respect de la liberté de la presse

Mettre fin à l'impunité des crimes contre les professionnels des médias.

L'ONG exhorte également les groupes armés à respecter les droits des journalistes et à cesser toute forme de coercition ou de violence à leur encontre.