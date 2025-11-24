Congo-Kinshasa: Hommages nationaux au sergent Mukoko Ndotoni, vétéran centenaire de la Seconde Guerre mondiale

La République démocratique du Congo a rendu un hommage solennel, samedi 22 novembre à Kinshasa, au sergent Mukoko Ndotoni, décédé à l'âge de 104 ans. Ancien réserviste et soldat de deuxième classe de la Force publique, il a été porté en terre après une cérémonie empreinte de dignité et de reconnaissance nationale.

De nombreuses personnalités civiles et militaires ont honoré de leur présence les funérailles, parmi lesquelles le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadiamvita.

À son arrivée, le ministre de la Défense s'est incliné devant la dépouille de ce veteran, qui avait combattu pour le Congo-Belge à la base du Nigeria durant la Seconde Guerre mondiale (1940-1945).

Admission dans l'ordre national des Héros

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours du recueillement, la chancellerie des ordres nationaux a procédé à la lecture de l'ordonnance portant admission du vétéran Mukoko Ndotoni dans l'ordre national des Héros « Kabila-Lumumba ». Cette distinction consacre son engagement et sa loyauté envers la patrie.

Témoignages et reconnaissance

Dans son mot de circonstance, le ministre délégué près le ministre de la Défense nationale, chargé des anciens combattants, Eliezer Ntambwe, a salué le parcours du défunt ainsi que celui de ses frères d'armes, le qualifiant de « digne et patriotique ».

La cérémonie a été ponctuée par :

Dépôts de gerbes de fleurs

Oraison funèbre

Derniers honneurs militaires

Inhumation proprement dite

Hommages aux autres combattants

Deux autres soldats décédés, le premier sergent André Loleke Lomalisa et Michel Mbavu Ndogo, ont été élevés à titre posthume, au grade d'adjudant. Quant au dernier survivant de de la Seconde guerre mondiale, le sergent François Eyale, il a reçu une distinction honorifique.

Cette cérémonie d'hommages rappelle le rôle crucial joué par les anciens combattants congolais dans les grandes pages de l'histoire mondiale. En les honorant, la nation réaffirme son attachement à la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur jeunesse pour la liberté et la dignité du pays.