Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - "Allons aux travaux", un concept qui allie études et construction de la Nation

La Présidence de l'Université Norbert-ZONGO en collaboration avec l'Initiative présidentielle Faso Mêbo a procédé le samedi 22 novembre 2025 au lancement du concept « Allons aux travaux ».

Il s'agit d'organiser des séjours d'étudiants, d'enseignants-chercheurs et du personnel ATOS de l'Université Norbert-ZONGO sur les sites de Faso Mêbo afin de participer aux différents travaux dans la région du Nando.

La Présidente de l'Université Norbert-ZONGO, Pr Windkouni Haoua Eugénie MAÏGA a salué la forte mobilisation des étudiants pour participer à l'initiative « Allons aux travaux ».

C'est un concept que « nous avons suscité afin de répondre à l'appel de Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l'État, à contribuer à Faso Mêbo en tant qu'Université », indique-t-elle.

Selon la Présidente de l'UNZ, l'Université, qui compte plus 40 000 personnes, a planifié sa participation active aux travaux de Faso Mêbo pendant quatre semaines. Et c'est l'Unité de Formation et de Recherche en Sciences économiques et de Gestion (UFR/SEG), première UFR de l'UNZ, qui a ouvert le bal avec plus de 1 000 étudiants.

Dans l'ordre et la discipline, les étudiants se sont repartis dans les différents ateliers pour la confection, le transport et la pose des pavés.

« Nous espérons que les étudiants des autres UFR ainsi que le personnel administratif et les enseignants vont répondre aussi nombreux », soutient Pr Windkouni Haoua Eugénie MAÏGA.

La coordination régionale de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo a salué ce bel exemple de l'UNZ. « Cela démontre que les Burkinabè ont compris que nul ne viendra développer le Burkina Faso à leur place. Le fait que ce soit les étudiants, ça montre une fois de plus que le message du Camarade Président, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a été compris. Une jeunesse au service de sa Nation », souligne le Coordonnateur régional de Faso Mêbo du Nando, le Capitaine Ismaël Nathanaël NOMBRÉ.

Il a saisi l'occasion pour réitérer l'appel à tous les Burkinabè à contribuer à la mise en oeuvre de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo.

Le concept « Allons aux travaux » va se poursuivre durant les quatre prochaines semaines avec les autres UFR, l'Institut universitaire de technologie et les Écoles doctorales de l'UNZ.