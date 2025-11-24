Cote d'Ivoire: Le Président Alassane Ouattara a regagné Abidjan après un séjour en France

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan en début de soirée de ce dimanche 23 novembre 2025.

Il a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le Vice-président, Tiémoko Meyliet Koné qui avait à ses côtés entre autres, Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la sécurité, Fidèle Sarassoro, ministre, directeur de cabinet du Président de la République.

Le Chef de l'Etat avait à ses côtés la première Dame, Dominique Ouattara. Le Président de la République à sa descente d'avion n'a pas fait de déclaration.

Faut-il le rappeler, il a quitté Abidjan, le vendredi 14 novembre 2025, pour un déplacement qui s'inscrit dans le cadre de ses activités régulières. Celles de poursuivre les échanges avec plusieurs partenaires stratégiques de la Côte d'Ivoire.