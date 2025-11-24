Cote d'Ivoire: Des actions concrètes pour améliorer le quotidien des élèves à Grand-Bassam et Bingerville

Bic, société des fournitures de bureau, briquets et rasoirs, a conclu ce vendredi 21 novembre 2025, ses activités de la Semaine mondiale de l'éducation (Global Education Week - GEW), touchant environ 800 élèves en une seule semaine.

En collaboration avec l'Orphelinat Fille de Grand-Bassam et l'Orphelinat de Garçons de Bingerville, la société a créé des environnements d'apprentissage inspirants, donnant aux élèves les moyens de s'épanouir et d'enrichir leur parcours éducatif.

Cette initiative s'inscrit dans l'engagement mondial de la société visant à améliorer les conditions d'apprentissage de 250 millions d'élèves d'ici 2025, dans le cadre de son programme de développement durable Writing the Future Together.

S'exprimant à cette occasion, Sofiane Gordah, directeur markéting de la société pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale, a déclaré : « C'est incroyable de constater l'impact qu'un environnement d'apprentissage rénové peut avoir sur les élèves. Cela me remplit véritablement de fierté de faire partie d'une organisation qui place cet engagement au coeur de ses priorités dans les communautés où elle opère.

Notre travail continu dans le secteur de l'éducation à travers la Semaine mondiale de l'éducation et les nombreuses initiatives menées tout au long de l'année démontre que les plus jeunes ont besoin de tout le soutien possible, sur les plans mental, émotionnel et financier », a-t-il indiqué.

Ajoutant que pour la société, fournir aux élèves les outils nécessaires pour s'exprimer n'a pas de prix, car cela les prépare pour l'avenir. « Lorsque l'on peut s'exprimer, on peut participer, s'articuler, penser de manière créative et critique », a-t-il souligné.

Becho Maurice, sous-directeur chargé de la coordination et de l'encadrement des établissements de protection de remplacement au ministère de la femme, famille et de l'enfant a salué les travaux réalisés.

« Ces travaux de rénovation revêtent une importance capitale pour nous car ils assurent la propreté, l'hygiène, et l'esthétique des locaux de cet orphelinat. Ils contribuent à offrir un cadre de vie propre et accueillant aux enfants, ce qui influe positivement sur leur bien-être », a-t-il déclaré.

Dans le cadre de la semaine de l'éducation, l'entreprise a fait don de plus de 44 000 produits aux établissements, équipant les salles de classe des outils d'écriture nécessaires à la réussite académique et à l'expression personnelle.

L'expérience d'apprentissage à l'Orphelinat National de Garçons de Bingerville a été renforcée par le remplacement des tableaux noirs par de nouveaux tableaux blancs. Cette mise à niveau matérielle garantit une meilleure visibilité et une plus grande polyvalence dans l'enseignement.

De même, L'Orphelinat National des Filles de Grand-Bassam a bénéficié d'une rénovation significative visant à améliorer son environnement d'apprentissage. Cette initiative comprenait le rafraîchissement de la peinture des locaux et salles de classe ainsi que la dotation de la salle polyvalente en nouveaux tables-bancs. Ces améliorations matérielles ont été complétées par un volet pédagogique riche : les élèves ont ainsi pu prendre part à des ateliers créatifs (dessin, initiation à la marionnette) et à diverses activités ludiques et éducatives, contribuant à leur éveil et à leur développement personnel.