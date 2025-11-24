Cote d'Ivoire: Festival de Balafon de Diamakani - La 8e édition se tient du 2 au 4 avril 2026

La 8e édition du Festival de Balafon « Sôgô-Sôgô Bonbon » va se tenir du 2 au 4 avril 2026, à Diamakani, une localité située au nord du pays dans le département de Tengréla, Région des Savanes.

L'information a été portée à la connaissance du public, selon le communiqué produit à cet effet, le 18 novembre 2025, à la cérémonie de lancement à Diamakani par Koné Mariame, commissaire général dudit festival.

« C'est avec une grande émotion et une immense fierté que je me tiens devant vous pour annoncer officiellement le lancement de la 8e édition du Festival de Balafon Sôgô-Sôgô Bonbon. Chaque année, ce rendez-vous nous réunit autour de ce que nous avons de plus cher : notre culture, notre identité et nos traditions. Et c'est un honneur pour moi de porter cette flamme », a-t-elle déclaré.

Soulignant que ce festival demeure non seulement un moment de retrouvailles, mais surtout un espace où filles et fils de Diamakani se réunissent pour partager un repas, rire ensemble, célébrer l'héritage de ceux qui les ont précédés.

« Le son du balafon crée un lien invisible, mais si fort. Pour cette nouvelle édition, nous avons véritablement mis la barre plus haut. Plusieurs artistes sont attendus et le programme a été enrichi afin de toucher un public encore plus large. Nous aurons des matchs de football, une lecture coranique, une grande danse « Didadi » pour l'ouverture, et bien sûr le célèbre concours de balafon, qui demeure le coeur de notre festival », a-t-elle ajouté.

Aussi, a-t-elle invité toutes les autorités, cadres, fils et filles de la Bagoué, ainsi que les peuples d'autres régions du pays, à se mobiliser massivement. Le Festival Sôgô-Sôgô Bonbon a-t-elle précisé n'est pas un simple événement culturel : « il est notre héritage, notre fierté, un moment qui renforce nos liens et assure la transmission de ce que nous sommes aux générations futures ».

Mariame Koné a émis le voeu que cette édition soit placée sous le signe de la joie, de l'unité, de la cohésion, du respect et de la paix. Et qu'elle continue d'élever le balafon, symbole incontournable de la culture sénoufo.