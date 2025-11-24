Guinée Bissau: La présidentielle s'est déroulée dans le calme malgré des irrégularités signalées

En Guinée-Bissau, environ 996 000 électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 23 novembre pour élire leur futur président ainsi que les 102 députés du Parlement, paralysé depuis 2023 après une présumée tentative de coup d'État. Le vote s'est déroulé dans le calme, même si des irrégularités ont été signalées. Les résultats officiels seront publiés dans les prochains jours.

Le président sortant Umaro Sissoco Embaló brigue un second mandat. Face à lui, le candidat indépendant Fernando Dias, qui bénéficie du soutien officiel du PAIGC, écarté de la course par la Cour suprême. La journée s'est déroulée globalement sans incident majeur, selon la Commission nationale des élections, mais certains électeurs affirment avoir été témoins ou victimes d'irrégularités.

Au bureau de vote du lycée Kwame Nkrumah, en plein centre de Bissau, ce dimanche 23 novembre, une trentaine de personnes sont venues assister au dépouillement. Ce sont surtout des jeunes, dont plusieurs filment la scène et la diffusent en direct sur les réseaux sociaux. Mamadou Bacar Camará a voté ici plus tôt dans la journée et souhaite suivre tout le processus de ses propres yeux.

« Je publie en live sur TikTok, pour que ceux qui ne sont pas présents puissent suivre, comme nos frères dans la diaspora. On vient pour s'assurer qu'on ne nous vole pas nos votes ».

Les personnes présentes suivent la scène avec une grande attention, les yeux rivés sur le président du bureau de vote qui lit chaque bulletin à voix haute et les montre à l'ensemble de l'assemblée, un par un. Un peu en retrait, Peter Elvio Fernandes reste bouleversé de n'avoir pas pu voter. Selon lui, son nom aurait disparu des listes électorales.

« Je n'ai pas pu voter ! C'est ici ma circonscription électorale, mais ils m'ont dit que mon nom ne figurait plus sur la liste ! Et beaucoup de personnes sont dans mon cas ! Ils sont tous là-bas à la Commission nationale des élections, ils sont allés réclamer ! j'étais avec eux, je viens de les quitter ! »

Les résultats publiés dans les prochains jours

Lors d'une conférence de presse retransmise ce dimanche soir sur la télévision publique, la Commission nationale des élections a indiqué qu'aucune irrégularité majeure n'avait été signalée jusqu'à la fermeture des bureaux de vote, hormis, je cite, « quelques petits incidents, résolus dans les délais ». Selon le code électoral, les résultats définitifs doivent être publiés dans un délai maximal de dix jours après le scrutin.

Une forte présence militaire était visible aussi bien dans les rues que dans les bureaux de vote. À l'issue du vote, les présidents des assemblées ont procédé au dépouillement. La Commission nationale des élections n'a pas encore communiqué de chiffres sur la participation. Les premiers résultats sont attendus ce lundi 24 novembre, moment où les Bissau-Guinéens sauront s'ils devront revenir aux urnes pour un second tour de la présidentielle.