Angola: Giorgia Meloni veut focaliser l'attention sur son plan Mattei et le corridor de Lobito

24 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Anne Le Nir

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, s'apprête à défendre les intérêts de l'Italie - premier pays occidental à reconnaitre l'indépendance de l'Angola en février 1976 - durant le sommet de Luanda entre l'Union européenne et l'Union africaine qui se tient les 24 et 25 novembre. Elle parlera notamment du plan Mattei pour l'Afrique, présenté officiellement en 2024 et dont le financement initial est d'environ 5, 5 milliards d'euros, selon le gouvernement italien.

Dans ses grandes lignes, le plan Mattei vise à renforcer les relations entre l'Italie et l'Afrique grâce à des partenariats équitables, dans des domaines tels que l'énergie, la santé, l'agriculture et les infrastructures. En toile fond, l'objectif est de restreindre les flux migratoires. Giorgia Meloni appelle ça « le droit à ne pas émigrer ».

Ce plan qui concerne 14 pays africains, devrait être un des grands sujets du sommet de Luanda, d'autant que l'Angola y est inclus depuis quelques mois. Actuellement, ses relations avec l'Italie sont principalement de nature économique.

L'Angola compte parmi les dix premiers fournisseurs de pétrole à la péninsule et lui fournit également du gaz liquéfié. Quant à l'Italie, elle exporte essentiellement des machines-outils et des produits agroalimentaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Rome, dont le plan Mattei s'aligne sur la stratégie européenne du Global Gateway, un autre sujet clé, en termes d'intérêts économiques et géopolitiques, sera le corridor de Lobito. Un projet ferroviaire et d'infrastructure qui devrait permettre de relier l'Angola aux régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.