Afrique: Sommet UA/UE - Quel avenir pour la relation entre les deux continents?

Près de 80 chefs d'État et de gouvernement sont attendus ce lundi 24 novembre à Luanda. En effet, la capitale de l'Angola accueille les 24 et 25 novembre le sommet conjoint de l'Union africaine et de l'Union européenne. Cette septième édition a pour thématique : « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif ». Ce qui se joue à Luanda, c'est l'avenir de la relation entre les deux continents. Une relation qui se cherche encore.

Au programme des chefs d'État de l'Union africaine et de l'Union européenne en Angola : deux sessions thématiques. Il sera d'un côté question de paix, de sécurité, de gouvernance et de multilatéralisme. L'occasion d'évoquer les crises, les conflits sur les deux continents, comme l'Ukraine, le Soudan, l'est de la RDC, ou encore le Sahel. Puis les dirigeants se retrouveront autour des questions de citoyens, de migrations et de mobilité.

Ce septième sommet est la troisième édition à se dérouler sur le continent africain après celui du Caire en 2000 et d'Abidjan en 2017. Cela fait donc 25 ans que les deux continents se retrouvent à intervalle plus ou moins régulier pour évoquer leur partenariat. « Un partenariat robuste, équilibré et tourné vers l'avenir », comme le souhaite le président du Conseil européen, Antonio Costa.

Avenir en question

Mais cet avenir pose question. « La relation entre l'Afrique et l'Europe doit être revisitée », estime Pascal Saint-Amans, présent ici à Luanda. Pour ce professeur à l'Université de Lausanne en Suisse, « Les échanges économiques ont longtemps été dans une relation coloniale, mais je crois qu'avec la révision globale de la géopolitique mondiale, on a une relation qui est plus sur un pied d'égalité, moins paternaliste et c'est une très bonne chose ».

C'est d'ailleurs dans ce sens que l'Union européenne a lancé le Global Gateway. Une stratégie annoncée en 2021 qui vise à mobiliser plus de 300 milliards d'euros d'investissements d'ici 2027, dont 150 milliards pour l'Afrique. Il devait surtout en être question ce matin du 24 novembre avec le business forum qui précède le sommet des chefs d'État et de gouvernement.

« Attention pourtant, estime un membre de la délégation européenne croisé dans un des hôtels de la capitale angolaise, à ne pas tomber dans le business avant tout ». Et de s'interroger : « L'Union européenne ce sont des valeurs, si nous les laissons tomber, qui seront nous ? » Il faut donc continuer à parler gouvernance, droit de l'homme. « On ne doit pas avoir la même offre que les autres partenaires », insiste un des participants qui vise la Chine et la Russie sans les nommer.

L'urgence humanitaire

Un autre paramètre est important dans la redéfinition de cette relation, c'est la place de l'Union européenne dans les réponses humanitaires sur le continent. Aujourd'hui, l'UE est parfois, c'est le cas par exemple en RDC, devenue le premier bailleur du secteur. Conséquence de la baisse des aides venues des États-Unis. Il s'agit donc de trouver un nouvel équilibre entre l'aide et l'investissement.