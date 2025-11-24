Afrique: Des guépards africains repeuplent la savane indienne grâce aux dons de plusieurs pays

Des guépards africains reviennent habiter les plaines indiennes. Ce programme lancé il y a trois ans connaît un nouvel élan après la tournée de la présidente indienne, Droupadi Murmu, en Angola et au Botswana la semaine dernière. À la suite de cette visite, huit guépards offerts par le Botswana sont arrivés en Inde. Ils rejoignent ceux venus de Namibie et d'Afrique du Sud. L'Inde expérimente depuis trois ans la réintroduction du guépard dans ses plaines, un projet ambitieux destiné à rééquilibrer la biodiversité.

Les huit guépards venus du Botswana sont arrivés du désert du Kalahari. Choisis pour leur robustesse et leur capacité à supporter des températures extrêmes, ils seront introduits dans le parc de Kuno, dans le Madhya Pradesh, où l'Inde tente, depuis 2022, de rétablir une espèce disparue de son territoire en 1952.

Ces félins botswanais ont aussi été sélectionnés parce qu'ils appartiennent à une population génétiquement différente de celles de Namibie et d'Afrique du Sud, déjà présentes à Kuno. Cette diversité est essentielle pour constituer une population durable et résistante dans le cadre du programme baptisé Project Cheetah.

Ce programme de réintroduction des guépards africains en Inde a connu des revers, avec plusieurs décès liés à des infections et à la chaleur. Mais aujourd'hui, l'Inde en compte environ vingt-sept, dont certains nés sur son sol.

Leur réapparition n'est pas seulement symbolique. La présence de ces félins, capables d'atteindre 100 km/h en quelques secondes, répond à un objectif écologique : réguler les ongulés, comme le « chital » (cerf tacheté ou cerf axis), afin de limiter la surpopulation d'herbivores et préserver la végétation. Une étape de plus pour restaurer un écosystème de savane longtemps fragilisé, en Inde.