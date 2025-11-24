Algérie: La Russie a livré deux premiers chasseurs Su-57E au pays

La Russie a livré deux premiers chasseurs Su-57E à l'Algérie, marquant ainsi la première exportation d'un avion de combat de cinquième génération autre que le F-35 américain. L'Algérie devient ainsi le premier pays arabe et africain à bénéficier de ces avions russes ultramodernes SU-57E Felon, ce qui lui garantit une supériorité aérienne régionale. L'annonce a été faite cette semaine, à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï. Selon un responsable russe représentant le fabricant, ces deux avions ont non seulement été livrés, mais sont aussi « entrés en service opérationnel et démontrent leurs meilleures qualités ». Alger en avait commandé 14.

Selon l'accord conclut en 2021, six appareils Sukhoi 57E Felon seront livrés à Alger avant la fin de cette année, six autres l'année prochaine puis deux derniers en 2027.

La télévision algérienne avait annoncé que des pilotes étaient en formation à Moscou pour conduire ces appareils.

Le Sukhoi 57 est un chasseur furtif et polyvalent capable de combattre dans les airs, mais aussi de mener des frappes terrestres et maritimes.

L'appareil, longtemps resté entouré de confidentialité, a été observé sous plusieurs angles lors de l'actuelle édition du Dubai Airshow. Un salon qui a offert à la Russie l'occasion de dévoiler au public la version d'exportation de son chasseur furtif de cinquième génération.

La démonstration a attiré un public nombreux et un intérêt marqué de la part des médias spécialisés.

L'Algérie, qui s'est historiquement appuyée sur l'armement russe, possède une flotte diversifiée d'avions de chasse russes de pointe.

L'intégration du Su-57 à sa flotte devrait considérablement renforcer ses capacités de combat.

Cela consolide également sa position parmi les forces aériennes les plus puissantes d'Afrique.

En 2025, elle a alloué un budget de 25 milliards de dollars à l'armement.