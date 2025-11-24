Tchad: Les réfugiés soudanais de Tiné acheminés dans les camps du HCR

23 Novembre 2025
Radio France Internationale
Par Nadia Ben Mahfoudh

Les réfugiés soudanais continuent d'arriver au Tchad. Ils fuient la guerre ou encore la famine. Mais lorsqu'ils réussissent à franchir la frontière, la faim continue. À Tiné, l'un des principaux points d'entrée des réfugiés ou encore dans les camps d'accueil de Touloum, Iridimi ou Goudran dans la région du Wadi Fira, aucune distribution alimentaire depuis des mois. Le Programme alimentaire mondial de l'ONU (PAM) est absent.

Humiliations, exécutions sommaires, utilisation du viol comme arme de guerre. Rawda Adam Yahya a fui El-Fasher. Elle raconte l'horreur vécue dans sa ville natale. « El-Fasher est une boucherie collective. C'est une boucherie. Nos proches sont morts. Une partie a disparu, l'autre a été tuée. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce que sont devenus les nôtres. On a des enfants seuls, sans famille. On vit une douleur terrible. Les enfants ont soif, ils n'ont rien à manger, rien. Les enfants souffrent de la faim, de la soif, des maladies ».

Les réfugiés arrivent affamés à Tiné mais ici, comme dans l'ensemble des camps de la région, aucune distribution alimentaire n'a été organisée depuis des mois. Jean Paul Habamungu, responsable du bureau du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à Iriba, décrit la situation. « Au début, on donnait immédiatement, mais ces derniers temps, les gens doivent attendre un peu. C'est ça qui pose un problème. Les collègues ont essayé de sensibiliser ces réfugiés qui sont aussi démunis. On fait de la bouillie pour servir le jour de l'arrivée, mais les jours suivants, c'est vraiment la galère, c'est la difficulté ».

Manque de moyens financiers, techniques et logistiques, selon certaines ONG. Mais des sources humanitaires actives sur le terrain expliquent qu'il y a aussi la peur de voir les réfugiés s'installer le long de la frontière si une distribution venait à être mise en place.

