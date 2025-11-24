Afrique: Le Président João Lourenço plaide pour l'autonomie financière de l'Afrique

- Le Président de la République d'Angola et de l'Union africaine, João Lourenço, a déclaré ce samedi à Johannesburg (Afrique du Sud) que l'organisation continentale progressait dans la création de ses institutions financières, en vue de l'autonomie économique du continent.

« Nous devons financer notre propre destin », a affirmé l'homme d'État lors de son intervention au sommet du G20.

Abordant les défis macroéconomiques, João Lourenço a souligné que le continent mettait en oeuvre une stratégie économique proactive, axée sur la mobilisation des ressources internes, un élément qu'il a jugé essentiel à la résilience africaine dans un contexte de diminution de l'aide publique au développement.

Le Président João Lourenço a également mis en avant les efforts déployés pour accélérer la diversification économique, afin de réduire les vulnérabilités extérieures et d'assurer une plus grande stabilité face aux chocs mondiaux.

Dans ce contexte, il a réaffirmé l'importance de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), considérée comme l'une des plus grandes contributions de l'Afrique à l'économie mondiale.

Selon le Président en exercice de l'Union africaine, la pleine mise en oeuvre de la ZLECAf créera un marché intégré de 3 400 milliards de dollars, capable de stimuler une croissance inclusive, de renforcer les chaînes de valeur régionales et de contribuer à la stabilisation du commerce international.

C'est pourquoi il a exhorté les membres du G20 à considérer cette initiative continentale « non seulement comme un projet africain, mais aussi comme un pilier essentiel de la stabilité du commerce mondial ».

Dans son discours, João Lourenço a défendu la nécessité d'une croissance économique inclusive et durable, fondée sur le renforcement du multilatéralisme, la mobilisation des ressources internes et l'intégration africaine.

D'après le président, l'Afrique occupe désormais une place centrale dans la géopolitique mondiale et son intégration récente en tant que membre permanent du G20 marque un tournant dans le renforcement du multilatéralisme.

L'homme d'État a expliqué que la dynamique économique mondiale actuelle exige des efforts coordonnés pour garantir la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et de l'Agenda 2030 des Nations Unies.

Le Chef d'État angolais a exprimé sa gratitude au Président Cyril Ramaphosa, hôte du sommet, soulignant que la présidence tournante du G20, assumée par l'Afrique du Sud, « faisant écho à l'esprit d'Ubuntu », témoigne de l'engagement africain en faveur de la solidarité, de l'égalité et du développement durable.

« Je tiens à saluer le leadership de Votre Excellence et votre engagement sans faille à placer les préoccupations africaines au premier plan dans un contexte international de plus en plus complexe », a-t-il déclaré.

João Lourenço a souligné le caractère historique de ce sommet, le premier à se tenir sur le sol africain, et a affirmé qu'il permettra de placer les priorités du continent au coeur de l'agenda mondial.

Le Sommet, placé sous le thème « Une croissance économique inclusive et durable qui ne laisse personne de côté : construire nos économies ; le rôle du commerce ; le financement du développement et le fardeau de la dette », réunit les Chefs d'État et de gouvernement des pays membres du G20 et leurs invités.