Angola: G20 - Le Président João Lourenço est déjà au Johannesburg Expo Centre

- Le Chef d'État angolais et président en exercice de l'Union africaine (UA), João Lourenço, est déjà arrivé au Johannesburg Expo Centre, qui accueillera à partir de ce samedi le 20e sommet du G20, le premier sur le continent africain.

Le dirigeant angolais a été accueilli à l'entrée par son homologue sud-africain et hôte de l'événement, Cyril Ramaphosa, ainsi que par d'autres personnalités.

Le Président João Lourenço devrait prononcer trois discours, tous dans l'après-midi.

Sous la devise « Solidarité, Égalité, Durabilité », l'ordre du jour du sommet comprend des questions touchant les pays du Sud, notamment la finance mondiale, les réformes des institutions financières internationales, l'inclusion et la dette extérieure, ainsi que le financement du développement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une attention particulière est portée aux recommandations des rapports du Comité extraordinaire d'experts indépendants sur les inégalités mondiales de richesse, et notamment au premier document officiel du G20 sur les inégalités mondiales.

Ce sommet marque l'aboutissement d'environ 130 réunions thématiques tenues en Égypte, au Nigéria et en Éthiopie, favorisant la participation continentale aux enjeux cruciaux tels que la transition énergétique juste, l'industrialisation, la sécurité alimentaire et la gouvernance de l'intelligence artificielle, entre autres.

Le G20 regroupe les principales économies mondiales, représentant 85 % du PIB mondial, 75 % du commerce international et les deux tiers de la population mondiale.

João Lourenço figure parmi la quarantaine de dirigeants mondiaux présents à la cérémonie d'ouverture, aux côtés notamment du Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, de la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du Président du Brésil, Lula da Silva.