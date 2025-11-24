Angola: La directrice du FMI conclut sa visite en Angola et salue les réformes économiques du gouvernement

Luanda — La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a conclu vendredi 21 sa première visite de trois jours en Angola, et a salué le long chemin parcouru par le gouvernement angolais depuis 2017 pour réformer son économie et réduire sa dépendance au pétrole.

Compte tenu des résultats positifs obtenus, elle a souligné la nécessité de maintenir cette dynamique de réformes, dans un contexte mondial en constante évolution.

« L'Angola doit aller de l'avant, en menant des réformes structurelles favorisant la croissance du secteur privé », a-t-elle déclaré.

Dans un bref message publié sur le site web du FMI, Kristalina Georgieva a également reconnu le dynamisme de l'Angola, qui pourrait être renforcé par un meilleur accès au capital et une allocation plus ciblée des fonds publics.

« Ici, tout le monde pense au processus de suppression des subventions néfastes, telles que les subventions énergétiques, et à la meilleure façon de procéder pour protéger les personnes vulnérables », a-t-elle souligné.

Kristalina Georgieva a conclu en soulignant que le plus grand atout de l'Angola réside dans sa jeunesse, dynamique et très motivée à s'engager pour l'avenir de son pays.

Du 19 au 21, dans la capitale angolaise, la directrice générale du FMI a rencontré le Président de la République, João Lourenço, l'équipe économique du gouvernement, des représentants du secteur privé, des étudiants et des créateurs d'entreprises.

Après cette visite officielle, Kristalina Georgieva se rendra à Johannesburg, en Afrique du Sud, où elle participera au 20e sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20, qui se tiendra du 22 au 25 de ce mois.

Les relations entre l'Angola et le Fonds monétaire international sont marquées par des cycles de rapprochement et de coopération renforcée, accompagnant l'évolution économique et politique du pays depuis son adhésion à cette institution financière en 1989.

Prêt du FMI à l'Angola

Dans le cadre du Mécanisme élargi de crédit (MEC), en vigueur de 2018 à 2021, le FMI a accordé à l'Angola un prêt d'environ 4,4 milliards de dollars américains, assorti d'une assistance technique pour sa mise en oeuvre.

Depuis la fin du MEC en 2021, l'Angola avait déjà remboursé environ 176 millions de dollars américains en juillet 2024.

Selon Victor Lledo, représentant du FMI en Angola, interrogé par ANGOP en 2024, l'Angola devrait encore rembourser près de 2,8 milliards de dollars, soit 70 % de la dette contractée, d'ici 2028.

L'Angola est membre du FMI depuis 1989 et, ces dernières années, a renforcé ses relations avec cette institution grâce à des programmes spécifiques visant à améliorer la gestion et la consolidation des comptes nationaux, à optimiser les mécanismes d'investissement et à promouvoir la croissance économique et sociale du pays.

Au même titre que le Groupe de la Banque mondiale (GBM), autre institution multilatérale issue des accords de Bretton Woods, le FMI a pour mission d'assurer la stabilité du système financier mondial, de promouvoir la coopération monétaire, une croissance économique durable et de lutter contre la pauvreté.

À cette fin, le Fonds monétaire international supervise les économies de ses pays membres, octroie des prêts aux pays en crise et offre une assistance et des conseils techniques en matière de politiques économiques et financières.