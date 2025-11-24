Afrique: Plus de 40 chefs d'État et de gouvernement confirmés pour le Sommet UA-UE

Luanda — Quarante-deux chefs d'État et de gouvernement ont confirmé leur présence au 7e Sommet de l'Union africaine (UA) et de l'Union européenne (UE), qui se tiendra dans la capitale angolaise le 24 et le 25 novembre, a annoncé ce vendredi à Luanda le porte-parole de l'événement, Jorge Cardoso.

Dans une déclaration à la presse concernant les préparatifs de cet événement majeur, Jorge Cardoso, également directeur pour l'Afrique, le Moyen-Orient et les organisations régionales du ministère angolais des Affaires étrangères a indiqué que le groupe était de 28 dirigeants africains et de 14 dirigeants européens.

Il a précisé qu'à ce jour, 42 pays africains ont confirmé leur participation sur les 49 attendus, dont 18 par des chefs d'État et de gouvernement, d'autres par des vice-présidents et d'autres encore par des ministres.

Concernant l'Union européenne, il a affirmé que 26 des 27 États membres de cette communauté internationale sont assurés de participer.

« Comme nous le savons, il y en a un qui ne participe pas, et dans ce contexte, le niveau de participation des États membres de l'Union européenne est assez élevé, avec environ 14 chefs d'État et de gouvernement confirmés et 12 représentés », a-t-il souligné.

Selon le diplomate, outre les représentants de l'Afrique et de l'Europe, le sommet verra la participation des Nations Unies et de certaines des plus importantes institutions spécialisées, notamment celles oeuvrant dans le domaine du financement des investissements.

Il a souligné que le président de la Banque africaine de développement sera présent à ce sommet, dont les délégations commenceront à arriver dans le pays le samedi 22 novembre.

Le sommet se tiendra les 24 et 25 novembre à Luanda. Dans le cadre des préparatifs, le Forum sur la jeunesse et la société civile s'est déjà tenu, réunissant une centaine de représentants, cinquante de chaque continent, dans le cadre du dialogue et du partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine.

Ce sommet se déroulera sous le thème de la paix, de la sécurité, de la gouvernance et du multilatéralisme et portera sur les relations entre les deux continents, en particulier sur les questions de population, de mobilité, de migration et de prospérité.