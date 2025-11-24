Soudan: Annonce des résultats des examens du certificat primaire à Al-Gezira de taux de réussite de 81,6 %

Le Ministère de l'Éducation de l'État de Gezira a annoncé les résultats des examens du Certificat Primaire pour l'année 2025, avec un taux de réussite de 81,6 %, où le nombre de candidats était de 115. 908 élèves, dont 94. 544 ont réussi.

Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse à Madani Samedi, où les garçons ont obtenu un taux de réussite de 76,7 % et les filles un taux de 85,9 %.

L'élève Doaa Hassan Ben Aouf, de l'école Al-Hay Al-Ahli de la localité Al-Qurashi, a obtenu la première place ex aEquo avec un score de 279,5, l'élève Wuhaj Ibrahim Mustafa, de l'école Umm Marahi Massa'd de la localité Janoub Al-Gezira, tandis que la localité Al-Qurashi est venue à la tête des localités de l'État, suivie par la localité Al-Managil.

Le Wali de l'État de Gezira, Al-Tahir Ibrahim Al-Kheir, a félicité les élèves, garçons et filles, ayant réussi leurs examens, ainsi que leurs familles, et a adressé des félicitations particulières aux mères, et a annoncé un paquet de mesures visant à améliorer l'environnement scolaire, à fournir des chaises et des manuels scolaires et à combler le manque d'enseignants. Il a souligné la nécessité de redoubler les efforts pour garantir les droits des enseignants, il a affirmé la détermination de son gouvernement de ne priver aucun élève de passer les examens en raison des frais.

Plusieurs responsables du Ministère de l'Éducation de l'État ont affirmé la continuation des efforts pour promouvoir le processus éducatif et pédagogique, tout en mobilisant les efforts officiels et communautaires, ainsi que les organisations nationales et internationales, saluant les résultats réalisés malgré les défis rencontrant l'année scolaire.

Il convient de noter que 125.180 élèves se sont présentés à l'examen, dont 9. 272 étaient absents.