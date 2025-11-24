Soudan: Session de formation sur les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme conclut ses travaux

23 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministre des Finances, du Développement durable et de la Main-d'oeuvre du gouvernement de la région de Darfour, Dr Abdelaziz Mursal, a appelé à l'instauration de la règle de loi et à la justice pour tous les citoyens, soulignant l'importance de la transparence, de la justice transitionnelle, du respect de la dignité humaine et de la justice pour toutes les victimes de violations.

Lors de son discours clôtural de la session de formation avancée sur les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l'homme, organisée samedi par le Centre Africain d'études de gouvernance, de la paix et de la transition dans la salle des martyrs de l'Autorité des ports maritimes à Port Soudan, le ministre a souligné l'importance pour les participants à assumer leurs responsabilités professionnelles et éthiques en appliquant les connaissances acquises au sein de leurs institutions.

Le directeur général du centre africain, Dr. Mahmoud Zain El Abidin, a dit que les séances de session ont réitéré que le renforcement et la promotion des capacités dans le domaine des droits de l'homme au Soudan sont une nécessité urgente imposée par les défis et les violations graves et systématiques commises par les milices rebelles.

La session a été marquée par des exposés qualitatifs présentés par des experts régionaux, de la Commission nationale des droits de l'homme et des ministères de la Justice et des Affaires étrangères et avec une large participation de spécialistes, de représentants d'institutions de l'État et de la société civile et des experts.

