Ethiopie: Melknat Wudu et Yismaw Dilu gagnent l'édition 2025 de la Grande Course d'Éthiopie

Addis-Abeba — Melknat Wudu et Yismaw Dilu se sont illustrés lors de la Grande Course d'Éthiopie 2025, célébrant en grande pompe le 25e anniversaire de cet événement emblématique.

Melknat Wudu, représentant la Banque Commerciale d'Éthiopie, a brillamment conservé son titre chez les femmes, s'imposant en 32 min 10 s 273. Déjà victorieuse l'an passé, elle confirme une fois de plus son rang parmi l'élite du fond éthiopien.

Sa performance lui vaut un prix de 400 000 birrs.

À une seconde seulement, Ftaw Zeray termine deuxième en 32 min 11 s 516, suivie par Meselech Alemayehu, troisième en 32 min 19 s 787. Elles repartent avec 200 000 et 100 000 birrs respectivement.

Chez les hommes, Yismaw Dilu, représentant la police d'Amhara, a réalisé une course exceptionnelle, franchissant la ligne en 28 min 25 s 262.

Il améliore ainsi sa troisième place de l'année précédente et décroche lui aussi un prix de 400 000 birrs.

Eyob Simegn (28:28.687) et Dinkalem Ayle (28:29.261) complètent un podium extrêmement serré, offrant un spectacle palpitant aux milliers de spectateurs présents.

La course a également mis en avant l'inclusion, avec des épreuves dédiées aux athlètes en situation de handicap.

Daniel Shambel s'est imposé chez les hommes, tandis qu'Abrham Lewtu et Jamal Awel ont pris les deuxième et troisième places.

Chez les femmes, Anchinesh Nibret a remporté l'épreuve, suivie d'Ashu Ayenew et de Tsehaynesh Amare.

Pour cette édition historique, plus de 250 athlètes issus de 25 pays ont pris part à la compétition.

Le départ et l'arrivée, organisés sur la place Meskel, ont offert une ambiance festive et vibrante, marquant un quart de siècle d'impact sportif et social.

La maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, a salué l'événement sur les réseaux sociaux, rappelant son rôle dans la promotion de la santé et de la cohésion.

Elle a également rendu hommage au fondateur de la course, la légende olympique Haile Gebrselassie.

Des figures mythiques de l'athlétisme mondial, telles que Daniel Komen et Khalid Khannouchi, ont honoré l'édition de leur présence, renforçant encore le prestige international de la Grande Course d'Éthiopie.

Au coucher du soleil sur la place Meskel, l'édition 2025 s'est conclue comme une célébration majeure de l'endurance, de l'unité et de la fierté nationale. Un héritage qui continuera d'inspirer les futures générations de coureurs éthiopiens.