Addis-Abeba — L'Éthiopie a enregistré des avancées majeures dans la mise en oeuvre de son programme national de développement et dans le renforcement de ses partenariats internationaux lors du sommet historique du G20, a déclaré le ministre des Finances, Ahmed Shide.

Le pays s'est imposé comme un acteur clé de cette première édition du G20 organisée en Afrique, où le Premier ministre Abiy Ahmed a conduit une délégation de haut niveau et participé à de nombreuses discussions bilatérales et multilatérales.

S'adressant aux médias, le ministre a indiqué que les échanges avaient porté sur la promotion du développement durable, l'intensification de la coopération internationale et la défense des priorités économiques de l'Afrique.

Selon lui, l'Éthiopie a mis à profit cette plateforme mondiale pour présenter sa stratégie nationale tout en relayant les aspirations communes des pays africains.

Il a notamment souligné l'importance du soutien continu du Fonds mondial, rappelant que l'Éthiopie, l'un de ses principaux bénéficiaires, a joué un rôle déterminant dans la réussite des programmes de subventions, notamment grâce à l'efficacité de son système de santé, présenté comme un modèle d'utilisation optimale de l'aide internationale.

Le ministre a également fait savoir que le Premier ministre Abiy s'était entretenu avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

Les deux dirigeants ont salué la dynamique économique de l'Éthiopie et ses réformes macroéconomiques, tout en mettant en avant le rôle d'Addis-Abeba comme référence en matière de développement urbain.

Leurs discussions ont porté sur la coopération continentale, la promotion des investissements sud-africains et la consolidation des priorités régionales communes.

Dans son intervention au sommet, le Premier ministre Abiy a appelé à une coopération économique mondiale plus inclusive et exposé les priorités de l'Éthiopie et du continent en matière de technologie, de climat et de développement durable, mettant en avant la place croissante de l'Afrique dans la gouvernance mondiale.

Le ministre a précisé que l'Éthiopie avait également tenu des échanges constructifs avec ses partenaires clés.

Le FMI a salué ses réformes macroéconomiques et réaffirmé son appui pour les initiatives climatiques et de développement.

La Banque mondiale a exprimé sa volonté d'intensifier son soutien programmatique et financier, notamment pour des projets d'envergure comme le méga-aéroport de Bishoftu.

La Banque africaine de développement, quant à elle, continue de considérer l'Éthiopie comme un modèle continental.

Son nouveau président a renouvelé son engagement à collaborer sur les projets stratégiques, y compris le financement du méga-aéroport.

« Ce sommet du G20 marque un tournant pour l'Afrique. L'Éthiopie y a défendu avec vigueur les priorités du continent, promu le développement durable et renforcé ses partenariats avec les principaux acteurs mondiaux », a conclu le ministre Ahmed.