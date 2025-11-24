Addis-Abeba — Le ministère des Affaires étrangères a affirmé que l'Éthiopie a mis en avant ses priorités nationales et continentales sur la scène internationale lors du sommet du G20, qui se tient pour la première fois en Afrique.

Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Timotios a donné une explication sur la participation de l'Éthiopie au Sommet du G20.

Il a souligné que la participation de l'Éthiopie à ce sommet, qui se tenait pour la première fois sur le sol africain, avait été très bénéfique.

Le ministre a également indiqué que la participation de l'Éthiopie, outre la présentation de son agenda et de celui de l'Afrique, avait permis d'engager des discussions bilatérales avec les dirigeants présents au sommet.

Il a noté que l'Éthiopie avait su tirer pleinement parti de cette opportunité, car de tels forums sont des lieux où de nombreuses actions sont menées de front.

L'Éthiopie a cité son propre exemple pour rendre le système économique mondial participatif et inclusif, et a affirmé que l'Afrique recèle un grand potentiel à cet égard.

Gedion a précisé avoir présenté cet exemple lors de la conférence.

Il a également suggéré qu'il est nécessaire de se pencher sur les moyens de renforcer le rôle de l'Afrique au sein des institutions internationales, notamment du système financier.

Le ministre a mentionné que l'Éthiopie avait présenté à la conférence les travaux menés sur le changement climatique et a indiqué qu'elle avait appelé la communauté internationale à soutenir une solution africaine.