Afrique: L'Éthiopie porte haut sa voix, tant au niveau national que continental, lors du sommet historique du G20 - Ministère des Affaires étrangères

23 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministère des Affaires étrangères a affirmé que l'Éthiopie a mis en avant ses priorités nationales et continentales sur la scène internationale lors du sommet du G20, qui se tient pour la première fois en Afrique.

Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Timotios a donné une explication sur la participation de l'Éthiopie au Sommet du G20.

Il a souligné que la participation de l'Éthiopie à ce sommet, qui se tenait pour la première fois sur le sol africain, avait été très bénéfique.

Le ministre a également indiqué que la participation de l'Éthiopie, outre la présentation de son agenda et de celui de l'Afrique, avait permis d'engager des discussions bilatérales avec les dirigeants présents au sommet.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a noté que l'Éthiopie avait su tirer pleinement parti de cette opportunité, car de tels forums sont des lieux où de nombreuses actions sont menées de front.

L'Éthiopie a cité son propre exemple pour rendre le système économique mondial participatif et inclusif, et a affirmé que l'Afrique recèle un grand potentiel à cet égard.

Gedion a précisé avoir présenté cet exemple lors de la conférence.

Il a également suggéré qu'il est nécessaire de se pencher sur les moyens de renforcer le rôle de l'Afrique au sein des institutions internationales, notamment du système financier.

Le ministre a mentionné que l'Éthiopie avait présenté à la conférence les travaux menés sur le changement climatique et a indiqué qu'elle avait appelé la communauté internationale à soutenir une solution africaine.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.