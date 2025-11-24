Sénégal: Valorisation des actifs - Le pays signe un accord stratégique avec la Boad

Le Sénégal s'enrichit d'une nouvelle niche. Il a signé avec la Banque ouest-africaine de développement (Boad) un accord pour la valorisation des actifs publics via la création du Fonds de valorisation des actifs du Sénégal (Fovas).

Dans sa volonté de diversifier les sources de financement, l'État du Sénégal a signé un partenariat stratégique avec la Banque ouest africaine de développement (Boad). Selon un communiqué dont copie nous est parvenue le 24 novembre, « il s'agit d'un accord pour la valorisation des actifs publics via la création du Fonds de valorisation des actifs du Sénégal (Fovas) ».

De quoi s'agit-il ? « Ce mécanisme innovant est destiné à renforcer la stratégie de financement du pays, à consolider sa trajectoire financière et à soutenir ses ambitions de développement tout en améliorant la mobilisation des ressources », indique la source. Elle précise qu'ainsi structuré autour de l'exploitation du potentiel économique des infrastructures du pays, le Fonds de valorisation des actifs du Sénégal permettra, grâce aux recettes générées par ces actifs, de diversifier les sources de financement et de soutenir durablement la croissance du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le cadre de ce partenariat, ajoute le document, la Boad apportera son expertise en structuration financière et jouera un rôle catalyseur pour mobiliser des investisseurs privés et des partenaires internationaux au développement. « Ce dispositif permettra de regrouper des infrastructures stratégiques au sein d'un mécanisme dédié afin de mobiliser des ressources nouvelles pour l'État et d'améliorer la qualité des services rendus aux populations », indique la source.

Selon Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, cet accord marque une avancée majeure pour le Sénégal. Le Fovas, soutient le ministre, « plus qu'un mécanisme financier, traduit la volonté de l'État du Sénégal de structurer l'exploitation économique des actifs publics afin de créer davantage de la valeur, d'accroître les marges de manoeuvre budgétaires et de renforcer le financement de notre développement. Nous sommes convaincus que l'expertise de la Boad sera déterminante pour le succès de cette initiative ».

Abondant dans le même sens, Serge Ekue, président de la Boad, a estimé que ce partenariat illustre « la volonté commune de la Boad et du gouvernement sénégalais de travailler en synergie pour accélérer la mobilisation des financements. Notre rôle sera d'aider l'État sénégalais à libérer le potentiel de valeur de ses actifs stratégiques, à garantir des investissements durables et à renforcer la résilience financière du pays au bénéfice de l'intégration régionale ».