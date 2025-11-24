Sénégal: Commune de Diass - Le lycée et l'école Thicky 2 étrennent de nouvelles salles de classe

De nouvelles salles de classe ont été construites au lycée et à l'école primaire de Thicky, dans la commune de Diass. D'un montant global de 33 millions de FCfa, ces infrastructures ont été réalisées par l'entreprise Dangote Ciment Sénégal.

Dangote Ciment Sénégal a procédé, vendredi dernier, à l'inauguration de nouvelles salles de classe équipées de cent tables-bancs, au lycée et à l'école élémentaire de Thicky 2, dans la commune de Diass, informe un communiqué reçu hier. L'investissement, d'un coût global de 33 millions de FCfa, a été réalisé dans le cadre de la Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse).

Cité dans le document, le directeur général de Dangote Ciment Sénégal, Ousmane Mbaye, a rappelé la place centrale qu'occupe le secteur de l'éducation dans les activités de son entreprise. « L'éducation occupe une place essentielle dans la politique Rse de notre société. Le village de Thicky, aujourd'hui, confronté à une croissance géographique et démographique tente de répondre convenablement à la demande grandissante et légitime de la population en matière d'éducation », a dit M. Mbaye lors de la réception des salles.

Le maire de Diass, Mamadou Ndione, a saisi l'occasion pour magnifier cette action de Dangote Ciment Sénégal. « C'est une entreprise très responsable au regard de tout ce qu'elle réalise dans la zone en matière de Rse », a affirmé l'édile. Il en a profité pour exhorter les élèves à cultiver l'excellence. « Nous essayons de créer les conditions pour atteindre l'excellence, il va donc falloir s'y mettre tous : familles, apprenants, enseignants, etc. », a fait savoir le maire.

Au nom de la population, Daouda Ndour, représentant du Chef de village de Thicky, a remercié la société en rappelant que ce n'est pas la première fois qu'elle oeuvre en faveur de l'éducation. Selon le communiqué, entre 2019 et 2022, l'entreprise a déjà investi 61 millions de FCfa dans la construction et l'équipement d'infrastructures scolaires au collège de Thicky et dans les lycées de Diass et de Toglou.