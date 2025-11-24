Afrique: Mondiaux de vitesse Inde 2025 - Le Sénégal décroche 5 médailles, dont 3 en or

24 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Marième Fatou Dramé

Les rollers sénégalais roulent à vive allure en Inde, qui abrite les Mondiaux de roller de vitesse (22-25 novembre 2025). Le Sénégal a, en effet, décroché cinq médailles. Boubacar Amadou Diallo s'est adjugé trois breloques en or et une en argent, tandis qu'Amadou Ba a remporté une médaille d'argent à l'issue de sa finale, tenue ce dimanche 23 novembre 2025.

Les athlètes sénégalais du roller ont remporté cinq médailles, dont 3 en or et deux en argent, aux championnats du monde de vitesse de roller, qui se déroulent du 22 au 25 novembre 2025 à Pune, en Inde. C'est une première historique pour le Sénégal. Boubacar Amadou Diallo, issu du club Casa Roller de Ziguinchor, s'est illustré, dès l'ouverture, en décrochant deux médailles d'or. Lors de la finale, qui s'est tenue, hier, dimanche, l'athlète sénégalais a porté son total à trois médailles d'or et une en argent.

Soit quatre médailles remportées. Dans le même élan, Amadou Bâ, représentant de Kaolack, a obtenu une médaille d'argent et s'est qualifié pour la finale du 23 novembre. Malheureusement, il n'a pas pu s'adjuger une autre médaille. Ces résultats interviennent moins d'une semaine seulement après la réélection d'Awa Narr Fall, le 15 novembre dernier, pour un troisième mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de roller et skate.

Présente aux côtés de ses athlètes en Inde, elle a salué «une dynamique qui ne cesse de se renforcer». Avec ces médailles, les «Lions» du roller positionnent déjà le Sénégal parmi les nations en vue de ces Mondiaux, en attendant les dernières finales prévues le mardi 25 novembre.

De son côté le ministre de la Jeunesse et des sports a félicité l'encadrement technique ainsi que la Fédération sénégalaise de Roller et Skate. «Vous avez su exploiter cette opportunité qui vous a été offerte pour faire briller le Sénégal sur la scène sportive internationale en décrochant cette première place», a commenté, hier, Khady Diène Gaye.

