Sénégal: Pape Gueye co-leader européen des buts marqués depuis l'extérieur de la surface

Villarreal est actuellement 3e de la Liga (29 points), à trois petits points du leader, le Real Madrid, et à deux longueurs seulement du FC Barcelone, 2e. Le Sous-marin jaune peut compter sur un grand Pape Gueye.

Le milieu de terrain sénégalais a déjà marqué 2 buts depuis le début de la saison en championnat. Par ailleurs, le joueur débarqué en 2024 est co-leader, en Europe, dans un domaine bien particulier.

Avec 5 buts marqués depuis l'extérieur de la surface en 2025, Pape Gueye est le joueur qui se distingue le plus dans ce domaine dans les 5 grands championnats, d'après Opta. Seul Matías Soulé (AS Roma) fait aussi bien que l'ancien Marseillais.