Sénégal: Pape Gueye co-leader européen des buts marqués depuis l'extérieur de la surface

24 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Villarreal est actuellement 3e de la Liga (29 points), à trois petits points du leader, le Real Madrid, et à deux longueurs seulement du FC Barcelone, 2e. Le Sous-marin jaune peut compter sur un grand Pape Gueye.

Le milieu de terrain sénégalais a déjà marqué 2 buts depuis le début de la saison en championnat. Par ailleurs, le joueur débarqué en 2024 est co-leader, en Europe, dans un domaine bien particulier.

Avec 5 buts marqués depuis l'extérieur de la surface en 2025, Pape Gueye est le joueur qui se distingue le plus dans ce domaine dans les 5 grands championnats, d'après Opta. Seul Matías Soulé (AS Roma) fait aussi bien que l'ancien Marseillais.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.