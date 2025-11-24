Soudan: Président du CST - Le Quad ne peut être exonéré de toute responsabilité si les Émirats arabes unis en font partie

Le président du Conseil de souveraineté transitoire (CST) et commandant en chef des Forces armées soudanaises (FAS), le général Abdel-Fattah Al Burhan, a déclaré que si les Émirats arabes unis (EAU) font partie du Quartet, le Soudan considère que ce dernier n'est pas exempt de responsabilité, d'autant plus que le monde entier a constaté le soutien apporté par les EAU aux rebelles contre l'État soudanais.

Lors de sa réunion de dimanche avec les officiers supérieurs des FAS, du grade de major général et plus - en présence du général Yassir Al Atta, membre du CST et commandant en chef adjoint ; du lieutenant-général Ibrahim Jabir, membre du CST et commandant en chef adjoint ; du chef d'état-major et de ses adjoints ; et du directeur général adjoint des forces de police ; Le directeur adjoint du Service général du renseignement et un représentant des Forces conjointes, Al Burhan a clairement indiqué que le Soudan ne pouvait accepter comme médiateur dans la crise.

Il a ajouté que Massad Boulos, conseiller du président américain pour le Moyen-Orient et l'Afrique, avait propagé un discours alléguant l'influence des Frères musulmans au sein de l'armée - une allégation longtemps relayée par les Émirats arabes unis.

Il a souligné qu'il ne s'agissait là que d'une tactique d'intimidation utilisée contre les Américains, les Saoudiens et les Égyptiens.

Al Burhan a réaffirmé que ces allégations étaient totalement fausses, affirmant la capacité des Forces armées à réformer et restructurer leur institution de manière indépendante.

Il a ajouté que la milice Al Dagalo était un groupe terroriste et rebelle responsable de massacres et de pillages de civils soudanais, ainsi que d'actes de génocide et de nettoyage ethnique.

Il a noté que plusieurs pays soutenaient cette milice, soulignant que ce soutien était inacceptable pour le Soudan.

Les groupes politiques qui se rangent du côté de la milice, a-t-il ajouté, étaient tout aussi inacceptables.

Il a affirmé : « Nous ne sommes ni partisans de la guerre, ni opposés à la paix. Mais personne ne peut nous menacer ni nous imposer de conditions. » Il a réitéré sa confiance dans les officiers, les sous-officiers et les soldats des Forces armées, décrivant cette confiance comme la principale source de force de l'institution.

Le président de (CST) a souligné que les Forces armées sont déterminées à reconquérir tous les territoires profanés par la rébellion au Kordofan et au Darfour. « Nous les chasserons du Soudan, et la victoire sera nôtre tant que nous resterons du côté de la vérité », a-t-il déclaré.

Al Burhan a insisté sur la détermination du Soudan à mener ce combat avec honneur et dignité, sans aucune ingérence étrangère.

Il a déclaré que le « Combat de la Dignité » appartient à tous les Soudanais et représente une lutte pour la survie de la nation.

Il a précisé que les Forces armées ne combattent pas des tribus ou des communautés spécifiques, mais bien les rebelles.

Il a exhorté les chefs tribaux soutenant Abdulrahim Dagalo à faire preuve de raison et à s'abstenir d'envoyer leurs jeunes dans ce conflit, soulignant que nombre d'entre eux avaient déjà péri.