Soudan: Le PM réaffirme son engagement pour les réformes économiques et l'ouverture de nouveaux partenariats

23 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a présidé aujourd'hui la réunion de la Haute Commission Économique, en présence des ministres concernés, du Gouverneur de la Banque du Soudan et des institutions compétentes, ainsi que des membres de la commission.

Au cours de la réunion, Son Excellence a a écouté des rapports détaillés des membres de la commission sur la performance économique et les programmes réalisés au cours de la période écoulée, ainsi que sur les plans pour la prochaine phase.

Le Premier ministre a salué les efforts déployés, soulignant que les résultats obtenus constituent une étape importante dans le processus de réforme et le soutien à l'économie nationale.

Dr. Kamil Idris a réaffirmé que le gouvernement de l'Espoir avance vers des horizons plus larges, s'appuyant sur un travail national sincère et des efforts dévoués visant à renforcer le développement et la stabilité du pays.

Il a également ordonné la Haute Commission Économique d'intensifier ses efforts, d'élargir le champ des activités économiques et d'ouvrir de nouveaux partenariats en cohérence avec les ambitions du gouvernement de l'Espoir et les objectifs de la prochaine phase.

