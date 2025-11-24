Soudan: Le ministre des AE rencontre l'ambassadeur du Koweït auprès du pays

23 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'Ambassadeur Mohieddin Salem, a reçu aujourd'hui dans son bureau l'ambassadeur de l'État du Koweït auprès du Soudan, l'ambassadeur Fahd Meshari Al-Dhafeeri, qui a présenté à Son Excellence un exposé sur l'importante assistance apportée par le Koweït au Soudan, comprenant 35 avions et trois navires, et a indiqué que son pays avait signé un accord avec le Croissant-Rouge pour fournir une aide sanitaire d'un montant de 2 millions de dollars.

L'Ambassadeur du Koweït a réaffirmé le soutien de son pays aux institutions légitimes de l'État soudanais, précisant que le Koweït avait condamné, dans un communiqué officiel, les violations commises par la milice rebelle FSR dans la ville d'El-Fasher.

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a salué le rôle significatif du Koweït dans l'aide humanitaire et le soutien au secteur de la santé au Soudan, soulignant que cette assistance reflète les relations fraternelles entre les deux peuples et constitue un prolongement du rôle du Koweït dans les projets de reconstruction, tout en assurant la continuité de la coordination conjointe pour le bien des deux pays.

