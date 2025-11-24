Soudan: Le PM rencontre une délégation de l'agence suisse de coopération et de développement

Le Premier Ministre Dr. Kamil Idris a rencontré aujourd'hui une délégation de l'Agence Suisse de Coopération et de Développement, conduite par son directeur général adjoint Dominique Stihlart, dans le cadre d'une visite officielle visant à évaluer la situation humanitaire au Soudan et à renforcer le partenariat avec le gouvernement.

Au cours de la rencontre, la délégation suisse a présenté un aperçu des efforts humanitaires menés par les organisations internationales, soulignant que cette visite a pour but de suivre de près la réalité humanitaire et d'examiner les conditions des personnes déplacées affectées directement par la guerre, ainsi que les dossiers liés aux droits humains.

M. Stihlart a exprimé l'appréciation de l'agence pour la coopération en cours avec le Soudan, réaffirmant sa disponibilité à poursuivre son appui humanitaire conformément aux normes les plus élevées de coordination.

Pour sa part, le Premier Ministre a salué la délégation suisse et exprimé la gratitude du gouvernement soudanais pour le soutien précieux fourni aux victimes de la guerre déclenchée par la milice.

Il a également donné un exposé détaillé sur la situation humanitaire globale, affirmant la volonté du gouvernement de travailler en pleine harmonie et coordination avec les organisations internationales afin d'assurer l'acheminement efficace et transparent de l'aide humanitaire à tous les sinistrés.