Soudan: Le PM rencontre une délégation de l'agence suisse de coopération et de développement

23 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre Dr. Kamil Idris a rencontré aujourd'hui une délégation de l'Agence Suisse de Coopération et de Développement, conduite par son directeur général adjoint Dominique Stihlart, dans le cadre d'une visite officielle visant à évaluer la situation humanitaire au Soudan et à renforcer le partenariat avec le gouvernement.

Au cours de la rencontre, la délégation suisse a présenté un aperçu des efforts humanitaires menés par les organisations internationales, soulignant que cette visite a pour but de suivre de près la réalité humanitaire et d'examiner les conditions des personnes déplacées affectées directement par la guerre, ainsi que les dossiers liés aux droits humains.

M. Stihlart a exprimé l'appréciation de l'agence pour la coopération en cours avec le Soudan, réaffirmant sa disponibilité à poursuivre son appui humanitaire conformément aux normes les plus élevées de coordination.

Pour sa part, le Premier Ministre a salué la délégation suisse et exprimé la gratitude du gouvernement soudanais pour le soutien précieux fourni aux victimes de la guerre déclenchée par la milice.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également donné un exposé détaillé sur la situation humanitaire globale, affirmant la volonté du gouvernement de travailler en pleine harmonie et coordination avec les organisations internationales afin d'assurer l'acheminement efficace et transparent de l'aide humanitaire à tous les sinistrés.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.