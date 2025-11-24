Soudan: Renforcement de la coopération académique et scientifique entre le pays et la Syrie

Le Soudan et la Syrie ont examiné les perspectives de coopération académique entre les deux pays, soulignant l'importance d'investir dans la recherche scientifique comme pilier essentiel du développement durable.

Les deux parties ont également discuté des possibilités d'échange d'expertises entre les universités soudanaises et syriennes, ainsi que de la mise en oeuvre de programmes conjoints dans les domaines de la recherche appliquée, des études supérieures et du développement des curricula, en plus du soutien à la mobilité des chercheurs et des étudiants.

Cette rencontre a eu lieu au Caire entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Professeur Ahmed Mudawi Moussa, et son homologue syrien, Professeur Marwan Al-Halabi, en marge du lancement de l'initiative Solidarité pour l'Avenir, destinée à soutenir la recherche scientifique dans les pays touchés par les conflits, organisée par l'Union des Conseils de la Recherche Scientifique Arabes sous le patronage du Secrétaire général de la Ligue arabe.

Le Professeur Mudawi a affirmé que le Soudan accorde une importance particulière au développement de la recherche scientifique et que la coopération avec la Syrie représente un atout majeur pour l'enseignement supérieur soudanais, notamment au regard de l'expertise reconnue des universités syriennes dans divers domaines.

Pour sa part, le Professeur Marwan Al-Halabi a réaffirmé la volonté de la Syrie de renforcer ses relations académiques avec le Soudan, estimant que la prochaine étape exige une synergie accrue afin de bâtir un système scientifique arabe intégré, capable de faire face aux défis contemporains.

La rencontre s'est déroulée dans un esprit de solidarité et de travail commun, conforme aux objectifs de l'initiative Solidarité pour l'Avenir, et ouvre la voie à des actions concrètes pour renforcer la coopération scientifique arabe et établir des partenariats stratégiques au service des générations futures.