Gabon: Fleuve Ogooué - Les mystères de la mort

Le fleuve Ogooué, source de vie et de richesses pour les populations du Moyen-Ogooué, cache également des secrets et des mystères qui font frémir. À en croire la récente noyade d'un jeune gabonais d'environ 19 ans, travaillant dans Ibekelia, une vedette commise pour le trafic fluvial entre Lambaréné et Port-Gentil, nous rappelle que le fleuve Ogooué est un cours d'eau puissant et imprévisible.

En effet, les anciens disent que le fleuve Ogooué est habité par des esprits qui exigent des sacrifices humains en échange de la richesse et de la prospérité. D'autres parlent des malédictions qui frappent ceux qui osent braver les eaux tumultueuses du fleuve.

La notabilité d'Amanengone, une bourgade située dans le district de Makouké, confirme que le fleuve Ogooué ne sacrifie généralement que les étrangers, lorsqu'il est en crue ou en étiage. " L'an passé par exemple, nous avions assisté à la noyade de deux enfants qui venaient pour la toute première fois passer leurs vacances au village ", a dit la notabilité.

Malheureusement, les noyades sont une réalité cruelle sur le fleuve Ogooué. " Les populations savent que la montée ou la descente des eaux peut être fatale. Et pourtant, les gens continuent de travailler et de se déplacer sur le fleuve, souvent sans prendre les précautions nécessaires ", a laissé entendre François Pango, agent environnemental chez Olam. Vincent Maganou, quant à lui, a dit que le fleuve Ogooué est un élément vital pour les populations Makoukéennes. " Il est temps de le respecter et de prendre des mesures pour protéger la vie de ceux qui en dépendent ".