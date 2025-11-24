Congo-Kinshasa: Deux localités menacées d'isolement à cause des érosions en territoire de Beni

Les localités de Cantine et Malese, situées en territoire de Beni au Nord-Kivu, risquent d'être coupées et isolées du reste du territoire en raison de la dégradation avancée de la route Cantine-Malese-Mabalako. Cette voie de desserte agricole est marquée par de profonds bourbiers et d'importantes érosions, rendant la circulation extrêmement difficile.

À ces problèmes s'ajoute le mauvais état des ponts, qui ne permet plus le passage des camions transportant marchandises et produits champêtres. Les usagers de cet axe routier dénoncent des conditions insoutenables et appellent à une intervention urgente des autorités en remplaçant la société chargée des travaux, jugée inefficace.

L'un d'eux s'exprime ainsi :

« Face à la dégradation continue de cette route très cruciale, la population de Cantine et de ses environs, estiment qu'il est inacceptable de rester bras croisés tant que le véritable attributaire qui va remplacer la société PROMOTEC n'est pas encore connu ou désigné. Les conditions de circulation deviennent de plus en plus difficiles. Si les autorités ne prennent pas des décisions concrètes pour désigner un nouvel attributeur compétent, d'autres actions seront envisagées pour faire entendre notre voix. »

De son côté, la société PROMOTEC mise en cause parle d'un problème momentané lié à une panne technique de ses engins.