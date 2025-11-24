Ethiopie: Le Premier ministre Abiy s'est entretenu avec les Premiers ministres néerlandais et italien.

23 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu des entretiens bilatéraux avec son homologue néerlandais, Dick Schoof, ainsi qu'avec la Première ministre italienne, Giorgia Meloni.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, il a indiqué avoir discuté avec Dick Schoof des voies permettant de renforcer les relations déjà solides entre l'Éthiopie et les Pays-Bas.

Il a rappelé que les Pays-Bas figurent parmi les principales destinations des exportations éthiopiennes et offrent un vaste potentiel pour intensifier les investissements et la coopération économique.

Le Premier ministre a également mis l'accent sur la coopération en matière d'action climatique, tout en explorant les occasions d'approfondir les liens bilatéraux grâce à de futures visites et échanges.

À propos de sa rencontre avec Giorgia Meloni, Abiy Ahmed a précisé qu'il s'agissait de son dernier entretien bilatéral en marge du sommet du G20.

Les discussions ont porté sur les enjeux régionaux et mondiaux, ainsi que sur les principales questions d'intérêt commun entre l'Éthiopie et l'Italie.

