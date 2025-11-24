Ethiopie: Le Premier ministre Abiy exhorte le G20 à consolider le Pacte avec le Fonds fiduciaire multidonateurs africain

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé les membres du G20, réunis en Afrique du Sud, à adopter des engagements plus ambitieux pour renforcer le Pacte avec le Fonds fiduciaire multidonateurs africain.

Il a demandé un élargissement des garanties financières, une accélération des initiatives d'allègement de la dette et un soutien accru à l'intégration économique du continent.

« Lorsque les pays africains s'engagent dans des réformes et que le G20, aux côtés d'autres partenaires internationaux, appuie ces démarches par des financements, des technologies et un accompagnement technique, une nouvelle trajectoire de développement devient possible », a-t-il rappelé.

Le Premier ministre a mis en avant les avancées réalisées depuis le lancement du Pacte : « Huit ans plus tard, les résultats sont tangibles. »

Selon lui, une série de réformes profondes et structurantes a permis de consolider la stabilité macroéconomique, de rendre les économies plus attractives et de stimuler les investissements.

Il a indiqué que ces réformes ont contribué à éliminer des obstacles persistants à la création d'emplois et d'entreprises, notamment grâce à l'ouverture des télécommunications et des marchés mondiaux, à la modernisation des entreprises publiques, à l'amélioration du commerce transfrontalier et à la promotion des énergies renouvelables.

Mettant en lumière les progrès de l'Éthiopie, Abiy Ahmed a expliqué que le pays a engagé une refonte majeure de son cadre économique : modernisation de la politique macroéconomique, réformes monétaires et financières, ouverture du secteur financier, expansion de l'inclusion financière et, parmi les mesures les plus décisives, la libéralisation du régime de change. « Les effets concrets de ces réformes sont réels et mesurables », a-t-il affirmé.

Regardant vers l'avenir, il a souligné que les défis mondiaux sont aujourd'hui plus complexes qu'au moment de la création du Pacte, ce qui exige un partenariat renouvelé et plus dynamique pour accélérer la transformation du continent. Il a insisté sur l'importance d'investissements capables de favoriser une croissance équitable et d'amplifier les opportunités.

Abiy Ahmed a ainsi appelé le G20 à renforcer le Fonds fiduciaire du Compact avec l'Afrique 2.0, à élargir les garanties et à diversifier les instruments de financement afin de mobiliser davantage de capitaux privés.

Il a également encouragé les membres du G20 à soutenir un allègement de la dette plus rapide et plus efficace dans le cadre de l'Accord commun, à contribuer à la consolidation des marchés de capitaux africains, à améliorer les notations de crédit et à renforcer l'intégration continentale, notamment à travers la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), les infrastructures transfrontalières et la connectivité numérique.

Pour conclure, il a déclaré : « La prochaine décennie doit porter des ambitions encore plus élevées. Que le Pacte du G20 avec l'Afrique devienne un moteur de prospérité pour l'Afrique et pour le monde. »

Lancé officiellement le 15 octobre 2025 au siège de la Banque mondiale à Washington D.C., le Pacte du G20 avec l'Afrique vise à soutenir des réformes destinées à favoriser un climat propice aux affaires.

Il met en relation directe entrepreneurs africains et investisseurs afin de stimuler la mobilisation de capitaux privés et de créer des emplois.

Le programme repose sur l'engagement des gouvernements africains, l'expertise du Groupe de la Banque mondiale et des partenariats solides à l'échelle internationale.