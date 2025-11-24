Ethiopie: Le Premier ministre Abiy tient des entretiens bilatéraux avec les Premiers ministres néerlandais et italien

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu des discussions bilatérales avec le Premier ministre néerlandais Dick Schoof et la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a déclaré : « Lors de notre rencontre avec le Premier ministre néerlandais, Dick Schoof, nous avons discuté des moyens de renforcer davantage les liens solides qui unissent l'Éthiopie et les Pays-Bas. »

Il a souligné que les Pays-Bas, l'une des principales destinations des exportations éthiopiennes, offraient un potentiel important pour développer les investissements et la coopération économique.

Le Premier ministre Abiy a également mis l'accent sur la collaboration en matière d'action climatique et a exploré les possibilités d'approfondir les relations bilatérales par le biais de visites et d'échanges.

Concernant l'Italie, il a ajouté : « La dernière réunion bilatérale que j'ai tenue lors du sommet du G20 était avec la Première ministre Giorgia Meloni, avec laquelle nous avons discuté des affaires mondiales et régionales, ainsi que des questions bilatérales clés entre nos pays. »