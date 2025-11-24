Congo-Kinshasa: Plus de 20 disparus dans le naufrage d'une embarcation sur le lac Tanganyika

24 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une embarcation transportant environ 50 passagers a chaviré sur le lac Tanganyika, au large de la localité de Lusenda dans le territoire de Fizi, au Sud-Kivu, dans la nuit de mercredi à jeudi 20 novembre.

Une vingtaine de passagers sont portés disparus et une importante quantité de marchandises a été engloutie dans les eaux. Les recherches menées par les pêcheurs sont en cours dans l'espoir de retrouver les corps des personnes disparues.

L'administrateur du territoire de Fizi, Samy Badibanga, qui a rapporté les faits dimanche 23 novembre, indique que cette embarcation dénommée « NILIJUWA » venait du territoire voisin d'Uvira et se dirigeait vers le village Kazimia en territoire de Fizi.

Elle a chaviré à cause d'un vent violent qui a secoué l'embarcation, incapable de résister sur le lac Tanganyika dans le secteur de Tanganyika, groupement de Babungwe Nord, village de Lusenda.

« C'est après deux jours de drame que cette embarcation a été retrouvée à Kabumbe dans le même secteur, dans le même groupement et avec à bord des marchandises. Le bilan provisoire fait état de deux enfants retrouvés morts. Les personnes à bord restent toujours introuvables. Les équipes des pêcheurs, les services maritimes et les jeunes du littoral sont sensibilisés pour retrouver ces derniers », détaille l'autorité territoriale.

La société civile de Fizi déplore cet énième cas de naufrage et condamne ce qu'elle qualifie de laxisme du gouvernement face à ces drames qui endeuillent le territoire.

