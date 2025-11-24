Congo-Kinshasa: Scène macabre à Kabinda - Des cadavres emportés par les eaux en crue de la rivière Kabondo

Des cercueils contenant des cadavres au cimetière de Bunduki, dans la ville de Kabinda, ont été emportés depuis le jeudi 20 novembre par les eaux en crue de la rivière Kabondo, dans la province de Lomami.

Cette rivière est sortie de son lit à la suite de fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur la ville, emportant plusieurs dépouilles mortelles.

Face à cet incident qui a suscité une vive émotion et dont la nouvelle s'est rapidement répandue dans la ville, certains habitants dont les corps de proches ont été récemment inhumés ont décidé de lancer des recherches pour retrouver ces dépouilles et les enterrer une seconde fois.

Les plus chanceux ont retrouvé leurs cadavres et organisé un nouvel enterrement. D'autres ont cherché en vain, sans aucune trace de leurs proches.

Par ailleurs, des familles dont les tombes n'ont pas été touchées par l'inondation ont décidé d'exhumer les corps de leurs défunts pour les inhumer de nouveau en d'autres lieux, loin des risques d'inondation.

Dans ce processus d'exhumation, les secouristes de la Croix-Rouge ont été mis à contribution.

Actions urgentes

Informé de cette tragédie, le vice-président de l'Assemblée provinciale, Hyppolite Kabango, s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation de profanation des tombes.

Sur place, il a constaté une scène macabre et appelé à des actions immédiates pour limiter les dégâts et assurer le respect dû aux morts :

« Le constat est amer, et qu'il faut des solutions urgentes. Apparemment il y a aussi de petits conflits coutumiers, des conflits de gestion de ce cimetière ici. Il faut des solutions urgentes pour juguler la déviation de la rivière Kabondo et la remettre sur son lit d'antan et permettre de sauver les tombes qui sont restées intactes. »

Interdiction temporaire d'inhumation

À la suite de sa visite, le vice-président a convoqué une réunion d'urgence, à laquelle a assisté le vice-gouverneur de province, Célestin Kayembe, pour trouver des solutions immédiates.

Parmi les décisions prises, le vice-gouverneur a annoncé l'interdiction temporaire d'enterrer les morts dans ce cimetière :

« Nous demandons à la population de ne plus enterrer leurs morts dans ce lieu de repos. Il s'agit d'une mesure conservatoire. »

L'autorité provinciale a également recommandé de ne plus consommer l'eau de la rivière Kabondo, désormais contaminée par la présence de cadavres.

L'Office des routes, service technique compétent, a été mobilisé pour canaliser les eaux et remettre la rivière Kabondo dans son lit habituel afin d'éviter que la situation ne se reproduise.

Le cimetière de Bunduki, seul cimetière de la ville, est saturé depuis l'année 2024, selon des sources locales.