Congo-Kinshasa: Melia Bossiki - «La gestion des déchets, c'est l'affaire de tous, pas seulement des autorités »

La ville de Kinshasa s'est dotée d'un plan de gestion intégrée des déchets, une avancée majeure dans le cadre du Projet Assainir Kinshasa (PASKI).

Ce programme triennal, soutenu par l'ambassade des Pays-Bas en RDC, a été présenté lors d'un échange entre autorités urbaines, municipales et experts du secteur de l'environnement.

Invitée de Radio Okapi, Melia Bossiki, conseillère principale du gouverneur de Kinshasa, explique que ce projet vise à transformer la gestion des déchets en une industrie urbaine à impact. PASKI ne se limite pas au ramassage d'ordures ; il ambitionne de structurer toute une chaîne allant de la collecte au recyclage, en passant par la valorisation des déchets, afin de stimuler l'économie verte dans la capitale.

Melia Bossiki souligne certains défis persistants, notamment le besoin de renforcer la gouvernance, d'améliorer la coordination interinstitutionnelle et d'assurer une meilleure redevabilité. Elle appelle ainsi à une implication citoyenne active :