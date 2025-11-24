Congo-Kinshasa: Melia Bossiki - «La gestion des déchets, c'est l'affaire de tous, pas seulement des autorités »

24 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La ville de Kinshasa s'est dotée d'un plan de gestion intégrée des déchets, une avancée majeure dans le cadre du Projet Assainir Kinshasa (PASKI).

Ce programme triennal, soutenu par l'ambassade des Pays-Bas en RDC, a été présenté lors d'un échange entre autorités urbaines, municipales et experts du secteur de l'environnement.

Invitée de Radio Okapi, Melia Bossiki, conseillère principale du gouverneur de Kinshasa, explique que ce projet vise à transformer la gestion des déchets en une industrie urbaine à impact. PASKI ne se limite pas au ramassage d'ordures ; il ambitionne de structurer toute une chaîne allant de la collecte au recyclage, en passant par la valorisation des déchets, afin de stimuler l'économie verte dans la capitale.

Melia Bossiki souligne certains défis persistants, notamment le besoin de renforcer la gouvernance, d'améliorer la coordination interinstitutionnelle et d'assurer une meilleure redevabilité. Elle appelle ainsi à une implication citoyenne active :

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.