Ethiopie: Le Premier ministre Abiy tient des discussions stratégiques avec le président brésilien Lula

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu des discussions bilatérales avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva en marge du sommet du G20 en Afrique du Sud.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération économique et la promotion d'initiatives d'infrastructure durable entre l'Éthiopie et le Brésil.

Au sujet de la prochaine COP32, que l'Éthiopie s'apprête à accueillir, le Premier ministre Abiy a souligné que l'expérience du Brésil lors de la COP30 offrait des enseignements précieux.

« Nous prévoyons de consolider ces informations afin de garantir une organisation bien préparée et efficace qui fera progresser l'action mondiale en faveur du climat », a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre a également rencontré le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, pour discuter du développement du football africain et du rôle de l'Éthiopie dans ce sport.

« Nous avons souligné notre engagement en faveur du développement de la jeunesse, des infrastructures et des partenariats avec la CAF afin de promouvoir le football africain sur la scène internationale », a ajouté le Premier ministre Abiy.