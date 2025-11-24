Ethiopie: Le Premier ministre éthiopien Abiy tient des discussions de haut niveau avec des dirigeants mondiaux en marge du G20

23 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu une série de discussions bilatérales et multilatérales avec les dirigeants des principales économies mondiales, en marge du sommet du G20.

Il a notamment rencontré le président finlandais Alexander Stubb, le président du Conseil européen António Costa, le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre.

Il a également tenu des discussions fructueuses et substantielles lors du sommet des dirigeants du G20, ainsi que des entretiens supplémentaires avec ses homologues indiens, vietnamiens, sud-coréens et australiens.

Le Premier ministre Abiy a également rencontré Sir Keir Starmer, Premier ministre du Royaume-Uni, selon les informations recueillies par Pulse of Africa.

Les discussions ont porté sur les développements régionaux, la coopération multilatérale et le renforcement des relations bilatérales dans des secteurs clés tels que l'éducation, l'action climatique et l'investissement, à un moment où l'Éthiopie accélère ses réformes économiques et s'ouvre à des partenaires internationaux.

