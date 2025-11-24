Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed s'entretient avec le vice-président indonésien

23 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec le vice-président indonésien Gibran Rakabuming Raka.

La discussion s'est déroulée en marge du sommet du G20.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy a déclaré : « Bonne conversation avec le vice-président indonésien Gibran Rakabuming Raka lors du sommet du G20.

Nous avons exploré les moyens de renforcer la coopération entre nos deux pays en matière de commerce et de modernisation agricole, en mettant l'accent sur la souveraineté alimentaire, qui est une priorité pour nos deux pays. »

