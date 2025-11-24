Ethiopie: Le Premier ministre Abiy tient des discussions fructueuses avec les dirigeants de l'Inde, du Vietnam, de la Corée du Sud et de l'Australie

23 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu des discussions bilatérales stratégiques avec les dirigeants de l'Inde, du Vietnam, de la Corée du Sud et de l'Australie lors du sommet des dirigeants du G20 qui se tient actuellement.

Partageant cette nouvelle sur sa plateforme officielle de réseaux sociaux, le Premier ministre a qualifié ces échanges de très fructueux.

« Une journée productive et riche en contenu au sommet des dirigeants du G20, avec des rencontres supplémentaires avec les dirigeants de l'Inde, du Vietnam, de la Corée du Sud et de l'Australie », a déclaré le Premier ministre Abiy.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.