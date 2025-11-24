Ethiopie: Le Premier ministre Abiy tient des discussions fructueuses avec les dirigeants de l'Inde, du Vietnam, de la Corée du Sud et de l'Australie

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu des discussions bilatérales stratégiques avec les dirigeants de l'Inde, du Vietnam, de la Corée du Sud et de l'Australie lors du sommet des dirigeants du G20 qui se tient actuellement.

Partageant cette nouvelle sur sa plateforme officielle de réseaux sociaux, le Premier ministre a qualifié ces échanges de très fructueux.

« Une journée productive et riche en contenu au sommet des dirigeants du G20, avec des rencontres supplémentaires avec les dirigeants de l'Inde, du Vietnam, de la Corée du Sud et de l'Australie », a déclaré le Premier ministre Abiy.