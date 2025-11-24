Congo-Brazzaville: 46e CMF - Renforcer l'engagement politique pour atteindre une véritable égalité du genre

Réunis les 19 et 20 novembre à Kigali au Rwanda à l'occasion de la 46e Conférence ministérielle de la francophonie (CMF) autour d'un thème essentiel : « 30 ans après Beijing : la contribution des femmes dans l'espace francophone », les participants ont, entre autres, insisté sur la nécessité de renforcer l'engagement politique pour atteindre une véritable égalité homme/femme au sein de l'espace francophone.

Le Congo a été représenté à cette conférence annuelle par le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso.

La rencontre de Kigali a été, en effet, une occasion de saluer la contribution des femmes dans les domaines tels que la finance climatique, l'intelligence artificielle, l'immunologie et les arts, dans l'espace francophone, 30 ans après la Conférence de Beijing. Dans une dynamique qui vise l'accélération des politiques de parité, l'élimination des discriminations structurelles et la valorisation des progrès engrangés par les femmes, de nombreux pays ont été pris pour exemple grâce à leurs efforts consentis dans la scolarisation des filles.

Au nombre des femmes citées comme modèles pour leur parcours inspirant figure la scientifique congolaise Francine Ntoumi dont l'apport considérable dans la recherche et la lutte contre les maladies en Afrique, a été salué.

« A Kigali, la Conférence ministérielle a salué les progrès spectaculaires accomplis en matière d'autonomisation de la femme, depuis le forum historique de Beijing ou le leitmotiv avait été ce combat pour l'égalité homme-femme que nous avons inscrit en lettres d'or dans notre Constitution. Notre compatriote Francine Ntoumi a été cité comme l'un des parangons de l'émancipation de la femme en Afrique et dans le monde, l'un des modèles inspirants de la réussite féminine. C'est évidemment un sujet de fierté pour nous qui étions dans la salle », a salué Jean-Claude Gakosso au terme de la Conférence.

Le Congo fidèle à ses engagements

La CMF est l'une des trois instances instituées par la Charte de la Francophonie, aux côtés du Sommet de la Francophonie et du Conseil permanent de la Francophonie. Dans la continuité politique du Sommet, elle joue un rôle essentiel en assurant le suivi des décisions prises tout en préparant les prochaines rencontres.

C'est ainsi qu'une série de décisions politiques et financières ont été adoptées à Kigali, parmi lesquelles l'ouverture de la période de dépôt des candidatures pour l'élection du Secrétaire général pour le mandat 2027-2030, dont la date limite est fixée au 15 mai 2026, ainsi que le prochain Sommet qui se tiendra les 15 et 16 novembre 2026 Cambodge, autour de la paix comme vecteur de développement durable.

« Les ministres des Affaires étrangères ont acté la date du prochain Sommet à la fin de l'année prochaine au Cambodge. Vous savez que le Cambodge, le Vietnam sont également des pays francophones », a poursuivi le chef de la diplomatie congolaise.

Se réunissant une fois par an, la CMF a, entre autres missions, de fixer les grandes priorités de la Francophonie, d'adopter le budget annuel et les rapports financiers de l'OIF, de répartir le Fonds multilatéral unique, principal outil de financement des programmes de coopération francophone. Elle discute aussi des thématiques majeures telles que la participation des États francophones aux opérations de maintien de la paix ou encore la promotion de la diversité culturelle et linguistique.

Défenseur du multilatéralisme, la République du Congo a toujours participé à ce genre de rencontres afin de faire entendre sa voix. « Tout le monde voit les coups de boutoirs qui sont assénés sur le multilatéralisme depuis quelques années. Heureusement, au sein de l'espace francophone, il y a encore le respect mutuel, il y a encore la tolérance réciproque et notre pays est fidèle à ses engagements. Cela lui vaut respect et considération de la part de ses partenaires au sein de ce cénacle francophone », a conclu le ministre congolais.