Togo: Un nouvel élan pour les agripreneurs togolais

Une centaine de jeunes Togolais formés en Israël par MASHAV, l'Agence israélienne de coopération internationale au développement, organisent le 20 décembre un partage d'expérience destiné aux agripreneurs.

Un agripreneur est un entrepreneur agricole, quelqu'un qui innove dans l'agriculture, que ce soit par la technologie, les modèles économiques, ou les pratiques de production.

Créée en 1958, MASHAV est la structure officielle d'Israël dédiée à la coopération internationale. Elle forme chaque année des milliers de professionnels du monde entier dans des domaines comme l'agriculture, l'irrigation, la gestion de l'eau, la santé ou encore l'innovation technologique.

Son objectif est de transmettre l'expertise israélienne, notamment dans les technologies agricoles, l'irrigation de précision et les méthodes de production adaptées aux climats difficiles. Israël est reconnu mondialement pour avoir transformé un environnement aride en un modèle agricole performant grâce à la science, au numérique et à l'utilisation ultra-optimisée des ressources.

Depuis trois ans, près de 200 jeunes Togolais ont bénéficié de ces formations, dont une centaine tout juste rentrée au pays. Mais cette coopération remonte à des décennies.

Les participants aborderont plusieurs axes pour accélérer la modernisation agricole : gestion rationnelle de l'eau, irrigation, apport ciblé d'engrais, optimisation des cultures selon les besoins réels de chaque plante, bonnes pratiques de récolte, de sélection et de stockage.